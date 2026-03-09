Identifican a presunto ‘fotógrafo’ que agredió a mujer durante marcha del 8M en Querétaro

Identifican a hombre que agredió a mujer en marcha del 8M

Durante la marcha del 8 de marzo en Querétaro, una mujer fue víctima de una agresión física dentro de la movilización feminista, hecho que generó indignación y denuncias en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por la colectiva Feminismo para Todas MX, el ataque ocurrió cuando un hombre pateó directamente en el rostro a una manifestante.

Tras el incidente, comenzaron a circular distintos señalamientos sobre posibles responsables, lo que provocó confusión sobre lo sucedido durante la protesta. Sin embargo, posteriormente la colectiva informó que el presunto agresor habría sido identificado como “Poncho”, quien supuestamente forma parte del proyecto musical Nomad Live.

Según testimonios compartidos en redes sociales, el hombre no sería periodista ni fotógrafo acreditado. De acuerdo con estas versiones, desde temprano se encontraba dentro de la movilización tomando fotografías y permaneciendo en espacios destinados a mujeres, lo que generó incomodidad entre algunas participantes de la marcha.

🚨Buscan identificar a fotógrafo tras incidente en marcha del 8M en Querétaro



Luego de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, colectivos y usuarias de redes sociales iniciaron una búsqueda para identificar a un fotógrafo involucrado en un altercado físico y… pic.twitter.com/jPHNqLtovq — Azucena Uresti (@azucenau) March 9, 2026

La agresión ocurrió en medio de la movilización feminista organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que colectivos y manifestantes salen a las calles para exigir justicia y denunciar la violencia de género.

Tras lo ocurrido, la colectiva Feminismo para Todas MX emitió un posicionamiento en el que exigió a las autoridades estatales investigar el caso y evitar que el ataque quede impune. En su mensaje también solicitaron acciones concretas para garantizar la seguridad de las mujeres en este tipo de movilizaciones.

Entre las exigencias dirigidas a las autoridades, pidieron al gobernador Mauricio Kuri González que se garantice justicia en el caso, así como a la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y a la Fiscalía General del Estado investigar los hechos y sancionar al presunto agresor.

