Morelos impulsa universidades seguras con plan que integra 5 mil cámaras y 9 módulos de vigilancia.

La gobernadora Margarita González Saravia, anunció el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que se aplicará en instituciones de educación superior con el acompañamiento de diversas secretarías del Poder Ejecutivo.

Este proyecto se divide en dos ejes estratégicos; el primero corresponde a la infraestructura de seguridad, mediante el fortalecimiento de las condiciones materiales con tecnología de vigilancia, presencia institucional, mejora de infraestructura urbana y monitoreo coordinado con el sistema de seguridad estatal.

Se proyecta la instalación de nueve módulos de seguridad: seis en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), uno en la zona de Belenes y otros en la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero y Xalostoc. Todos contarán con presencia de 24 elementos de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA), equipo de radiocomunicación y enlace directo con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como parte de este plan se instalarán, en los accesos al campus Chamilpa, dos arcos de seguridad vehicular equipados con cámaras de reconocimiento automático de placas, con integración al Registro Público Vehicular (Repuve) y enlace en tiempo real con el C5; asimismo, se colocarán 20 postes de monitoreo inteligente con cámaras de alta gama en los espacios más concurridos por la comunidad estudiantil.

A esta medida se suma la instalación de cinco mil cámaras de videovigilancia, de las cuales tres mil estarán al interior del campus universitario; además de mil luminarias con panel solar en trayectos peatonales de alta afluencia estudiantil y 10 módulos de paradero.

El segundo eje estratégico contempla acciones de prevención y bienestar, con el objetivo de promover entornos universitarios seguros, incluyentes y libres de violencia mediante políticas institucionales, formación educativa, actividades culturales y atención a las causas sociales de la violencia.

A través de la Secretaría de las Mujeres se realizará la revisión y actualización de protocolos existentes, así como la creación de nuevos marcos de actuación institucional para la atención integral de violencias en universidades públicas.

En este mismo sentido, se promoverá la creación de Unidades Universitarias de Igualdad de Género, que brindarán atención y acompañamiento en casos de violencia de género, además de coordinación con instancias estatales y campañas de sensibilización.

También se contempla la instalación del Centro Libre Universitario, cuyo objetivo es prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En este espacio se ofrecerán actividades culturales, artísticas, deportivas y de bienestar sin costo, como alternativa formativa y de prevención social.

De manera transversal, la Secretaría de Educación impulsará la capacitación a maestras y maestros con perspectiva de género, cultura de paz y resolución de conflictos. Mediante el Programa de Formación Continua, dirigido al personal docente y administrativo, se promoverá la identificación y atención de casos de violencia de género y salud mental estudiantil.

Asimismo, se realizará un Congreso Estatal de Tutores y Orientadores Educativos de instituciones de educación superior de Morelos, en el que se abordarán estrategias de tutoría con enfoque de género e inclusión, herramientas para detectar situaciones de riesgo y atender al estudiantado, así como el intercambio de buenas prácticas y estudios sobre bienestar estudiantil.

A este plan se suman talleres enfocados en la atención de las causas, donde se abordarán temas como la prevención del uso y abuso de sustancias, la erradicación de la violencia, la promoción de relaciones saludables y el cuidado de la salud mental.

Por su parte, la Secretaría de Cultura participará con eventos artísticos, encuentros de diálogo y espacios de creación en los que participarán las y los estudiantes. En este marco se ha creado la Cartelera Cultural Universitaria, con miércoles de teatro, jueves de danza y viernes de música, que contempla 50 presentaciones en universidades públicas del estado.

Además, se llevará a cabo el Encuentro de Artes Escénicas para jóvenes en formación de instituciones afines; el proyecto de fortalecimiento a la lectura “Morelos Lee”, con talleres y activaciones; más de 50 funciones cinematográficas, 56 capacitaciones para impulsar el cineclubismo, tres laboratorios de producción audiovisual universitaria y talleres del programa Mujer, escribir cambia tu vida.

Finalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas destinará recursos para la implementación de los proyectos y actividades antes mencionadas; para ello, se aplicarán medidas de disciplina financiera que permitan cumplir los objetivos del Plan Integral de Seguridad Universitaria.

