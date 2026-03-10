Evelyn Salgado entrega mobiliario a 599 escuelas afectadas por los huracanes ‘Otis’, ‘John’ y ‘Erick’.

“Sigamos apostando por la educación, invirtiendo en la educación; sigamos construyendo juntas y juntos, un Guerrero en donde cada joven, donde cada niña, donde cada niño, pueda aprender, crecer y hacer realidad sus sueños”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la entrega de más de 29 mil bienes entre mobiliario, equipo y apoyos diversos, a 599 escuelas de la región Acapulco-Coyuca, que resultaron afectadas por fenómenos naturales, como son los huracanes Otis, John y Erick, así como por sismos.

Ante alumnos, padres de familia y maestros de diversos planteles educativos, la mandataria destacó la importancia de este apoyo, particularmente luego de las afectaciones de estos fenómenos naturales, que han generado diversos daños, así como la pérdida de material y equipo. En este contexto, la gobernadora enfatizó la resiliencia de los guerrerenses, pues en estas situaciones se hizo presente la fuerza, con acciones para contribuir para que cada estudiante, pudiera continuar en este camino.

“Pero también dejaron algo muy valioso, la fuerza de nuestro pueblo, ahí estuvieron ustedes, estuvieron las maestras, los maestros al pie del cañón. Estuvieron las madres, los padres de familia y también estuvieron nuestros estudiantes, que no dejaron de echarle ganas, que no dejaron de aprender y que no dejaron de salir adelante en medio de las dificultades”, añadió.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Indicadores nacionales confirman incidencia delictiva a la baja en Hidalgo

La jefa del Ejecutivo estatal dijo que todo este esfuerzo entregado, representa más y mejores oportunidades para que las niñas, niños y jóvenes sigan aprendiendo, pero, además, refleja el compromiso del gobierno del estado de seguir acompañándolos para que nada les falte.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, dijo que esto es un acto de verdadera justicia social, pues contribuye a mejorar los espacios educativos. Por ello, destacó el apoyo de la gobernadora para generar este apoyo, destinado para que todas y todos, se sumen a construir mejores espacios educativos.

“Cada butaca nueva, cada computadora, cada escritorio o archivero, es un recordatorio de los importante que son para nosotros. Ustedes son el orgullo de Guerrero, cuiden sus escuelas, aprovéchenlas al máximo y nunca dejen de soñar en grande”, dijo.

Entregamos equipamiento escolar a 599 escuelas de la región Acapulco–Coyuca que resultaron afectadas por fenómenos naturales como sismos, así como los huracanes Otis, John y Erick. Son más de 29 mil bienes, entre mobiliario y equipo que brindará mejores condiciones para el… pic.twitter.com/fxzzExhgqb — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 11, 2026

A nombre de los beneficiarios, el director de la Escuela Secundaria Técnica 15, “José Vasconcelos Calderón”, Augusto Valverde dijo que la entrega de estos materiales, no sólo es un hecho administrativo, sino un acto profundamente humano y solidario. “Una muestra de que nuestras escuelas importan, de que nuestras niñas, niños y adolescentes, son prioridad, pues sabemos que no estamos solos. Hoy sentimos el respaldo de un gobierno que comprende que la educación es el camino para reconstruir no sólo edificios, sino también proyectos de vida”, dijo.

Enseguida, la gobernadora entregó de manera simbólica equipo a representantes de las escuelas beneficiadas.

Entre el apoyo otorgado se encuentran butacas, lockers, mesas, televisores, aires acondicionados, sillas, impresoras, copiadoras, sólo por mencionar algunos.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Escuela Secundaria Técnica 1, Escuela Secundaria Federal Número 6 Tierra y Libertad, de la colonia Zapata, Escuela Primaria Alfonso García Robles; Jardín de Niños 12 de Octubre, de Puerto Marqués; Jardín de Niños Mozart, de Plan de los Amates; Jardín de Niños Juan Escutia, del Fraccionamiento Miramar; Jardín de Niños Vicente Guerrero, colonia, Parque Ecológico; Escuela Primaria Alfonso García Robles, de la colonia Alborada; Escuela Secundaria Técnica 154; así como la Escuela primaria José María Morelos y Pavón, Escuela primaria José Martha Zúñiga y la Secundaria Técnica José Vasconcelos, del municipio de Coyuca, entre otras.

Acompañaron a la gobernadora en este acto la alumna de la Escuela Secundaria Técnica 15, Mabel Esperanza López Padilla y el alumno de la Primaria José María Morelos y Pavón, Yael Abraham García, así como directivos, docentes y padres de familia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR