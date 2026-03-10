Indicadores nacionales confirman incidencia delictiva a la baja en Hidalgo.

Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes al mes de febrero, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer indicadores que confirman el buen paso de Hidalgo en esta materia, gracias a la Estrategia de Seguridad que dirige el gobernador del Estado, Julio Menchaca Salazar.

Entre los datos expuestos destaca que el estado registró una disminución del 28.6 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, reflejando una baja importante en delitos de alto impacto a nivel nacional.

Asimismo, el reporte ubica a Hidalgo entre las 23 entidades del país con mejores resultados en acciones contra células delictivas, derivado de operativos que han permitido el desmantelamiento de 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración a nivel nacional, además de la detención de 907 personas relacionadas con el delito de extorsión.

Este comportamiento se refleja en el descenso de seis lugares en la incidencia mensual de homicidio doloso, ubicando al estado en el lugar número 25 del país, mientras que ocho entidades concentran actualmente el 54 por ciento de estos delitos.

Los resultados presentados en el balance federal respaldan el rumbo de la estrategia que se implementa en la entidad, la cual se mantiene alineada con la política de seguridad del Gobierno de México y continúa mostrando avances en la contención de delitos de alto impacto.

En este contexto, la coordinación entre instancias federales y estatales ha permitido consolidar acciones operativas y de inteligencia, fortaleciendo la estrategia de seguridad que encabeza en Hidalgo el comisario general Salvador Cruz Neri, con resultados que contribuyen a preservar la paz y estabilidad en la entidad.

JVR