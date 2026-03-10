Marina del Pilar anuncia Plan de Atención Integral para San Quintín.

Con el objetivo de impulsar la justicia social y atender los rezagos históricos de la región, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presentó el Plan de Atención Integral para San Quintín, una estrategia que se implementa en coordinación con la presidenta de México, ClaudiaSheinbaum Pardo, y que contempla una inversión histórica superior a 2 mil 590 millones de pesos.

“La inversión que se está realizando es histórica por parte de un gobierno: más de 2 mil 590 millones de pesos exclusivamente para el municipio de San Quintín, destinados a programas y proyectos de agua, electricidad y bienestar para toda la población sanquintinense”, informó la mandataria estatal.

La gobernadora explicó que el plan incluye obras de infraestructura, programas sociales y proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida en comunidades como Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, Cataviñá-El Mármol, Punta Prieta, Santa Rosalillita, Bahía de los Ángeles, Villa Jesús María e Isla de Cedros.

La estrategia se organiza en tres ejes principales: el Programa de Justicia Social, enfocado en infraestructura y servicios básicos; el Programa de Actividades Sociales, Culturales y Turísticas, orientado a fortalecer la convivencia comunitaria y las oportunidades productivas; y el Programa de Diagnóstico Territorial, que permite atender las necesidades directamente desde las comunidades.

Entre las acciones destacan la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil en Vicente Guerrero, un Telebachillerato en la colonia Internacional, así como una inversión de 20 millones de pesos para infraestructura educativa. Además, se invertirán más de 53 millones de pesos en obras viales, más de 9 millones en infraestructura pesquera y más de 176 millones de pesos en electrificación.

Presentamos el Plan de Atención Integral para San Quintín, que nace del compromiso de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo



Uno de los proyectos más relevantes es el paquete de infraestructura hídrica, con una inversión superior a 1 mil 578 millones de pesos, que incluye la desaladora de San Quintín, la ampliación de la desaladora Padre Kino, cinco nuevos pozos de agua potable y obras de distribución para garantizar el acceso al agua en la región.

El plan también contempla la regularización de la tenencia de la tierra para cerca de 12 mil familias, así como 21 millones de pesos para fortalecer el modelo DIF PILARES y 30 millones de pesos para la construcción de un cuartel de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, señaló que, de manera complementaria, el Programa de Actividades Sociales, Culturales y Turísticas contempla más de 701 millones de pesos para el periodo 2026–2027, con apoyos para más de 82 mil personas de grupos prioritarios, 27 mil mujeres, 2 mil 355 jóvenes y más de 20 mil trabajadores, además de acciones productivas para los sectores agropecuario, pesquero y turístico.

“A través de este mecanismo se realizan mesas territoriales con líderes comunitarios para identificar las problemáticas específicas de cada zona y construir soluciones desde el territorio”, resaltó Álvarez Cárdenas.

Durante la gira de trabajo en el municipio de San Quintín, la gobernadora Marina del Pilar encabezó la inauguración del Centro Integrador del Bienestar, ubicado en Camalú, el cual brindará atención integral a la población más vulnerable de la zona, mediante espacios seguros y accesibles que promueven el bienestar educativo, económico y comunitario a través de cursos y talleres, a través de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.

JVR