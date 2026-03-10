Presenta Morelos plan de seguridad en universidades

LA GOBERNADORA Margarita González Saravia, ayer, al presentar el esquema de seguridad universitaria. La acompañan funcionarios del estado de Morelos.

Luego de las recientes desapariciones y posteriores feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la gobernadora Margarita González Saravia presentó el Plan Integral de Seguridad Universitaria, el cual se divide en dos ejes estratégicos para garantizar condiciones de seguridad, protección y bienestar integral a la comunidad universitaria en 39 escuelas y campus del estado.

El esquema de seguridad plantea mayor control en los accesos a los planteles, más vigilancia policial, monitoreo de trayectos escolares y cámaras en accesos y dentro de las escuelas.

El Dato: LA APLICACIÓN del plan considera 39 campus, universidades y centros educativos de nivel superior, y en él colaborarán los gobiernos federal y municipal.

La mandataria de Morelos informó que, como parte del eje “Infraestructura de seguridad”, se instalarán nueve módulos de seguridad permanente en las zonas de mayor afluencia estudiantil y en aquellos planteles que el diagnóstico de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos identificó con condiciones más críticas por falta de vigilancia.

Agregó que cada módulo contará con personal de guardia, equipo de radiocomunicación, enlace con el C5 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, y conectividad al sistema de videovigilancia institucional.

2 feminicidios ocurrieron en la UAEM en la última semana

Además, se asignarán 24 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PIBA) del Estado de Morelos para brindar apoyo en materia de seguridad y presencia preventiva en las zonas universitarias identificadas como de mayor riesgo. Los elementos serán distribuidos entre los nueve módulos de seguridad instalados.

Los elementos de la PIBA tendrán, dentro de sus funciones, realizar patrullaje en accesos y zonas cercanas a campus universitarios, atención y canalización de emergencias reportadas por estudiantes, y coordinación con el C5 para activar protocolos de seguridad. Además, apoyo en operativos durante eventos académicos, culturales y deportivos, así como reporte periódico sobre condiciones de seguridad a la SSPC Morelos.

MÁS TECNOLOGÍA. También se instalarán dos arcos de seguridad vehicular equipados con cámaras de reconocimiento automático de placas e integración al Registro Público Vehicular (Repuve), con enlace en tiempo real al Centro C5 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos.

Esta tecnología permitirá identificar de manera automática vehículos con reporte de robo, vehículos relacionados con alertas delictivas y cualquier irregularidad vehicular en los accesos más concurridos.

Además, se instalarán 20 postes de monitoreo inteligente en las rutas y zonas de tránsito estudiantil más concurridas en los entornos inmediatos a las instalaciones universitarias del estado de Morelos. La distribución priorizará aquellas zonas donde la comunidad estudiantil identificó condiciones de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con las autoridades, los postes de monitoreo inteligente tendrán cámara de alta definición (mínimo 4K) con visión nocturna infrarroja, transmisión en tiempo real conectada al sistema de videovigilancia del C5, almacenamiento local de hasta 30 días como respaldo, resistencia a condiciones climáticas adversas y opción de altavoz para comunicación en emergencias.

A esta medida se suma la instalación de 5 mil cámaras de videovigilancia, de las cuales 3 mil estarán al interior del campus universitario. También se contempla instalar mil luminarias de tecnología solar, en trayectos peatonales con alta afluencia estudiantil en horarios de riesgo, zonas señaladas por estudiantes por su falta de iluminación, y en planteles en zonas suburbanas o rurales con alumbrado público deficiente.

SEGUNDO EJE. En el eje estratégico “Prevención y bienestar”, se busca promover entornos universitarios seguros, incluyentes y libres de violencia mediante políticas institucionales, formación educativa, actividades culturales y de bienestar, y atención a las causas sociales de la violencia.

También se busca implementar políticas institucionales con perspectiva de género, atención y acompañamiento de casos de violencia de género, coordinación con instancias estatales especializadas, campañas de sensibilización y prevención entre la comunidad universitaria, y generación de datos sobre igualdad y violencia de género en las instituciones educativas.

Planteó fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento para las y los estudiantes, incluyendo atención psicológica, orientación y mecanismos de denuncia seguros. También propuso promover la participación activa de los estudiantes en la construcción de su seguridad, para lo cual habló de impulsar la creación de consejos estudiantiles de seguridad universitaria en cada campus y en cada universidad del estado.

MOTIVACIÓN POLÍTICA. Al tomar la palabra, la gobernadora de Morelos aseguró que detrás de las recientes marchas de mujeres en la entidad hay “oportunismo político” de actores que, dijo, buscan aprovechar el movimiento para impulsar intereses particulares.

Luego de que se reportaron varias marchas en protesta por los feminicidios de las dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, González Saravia dijo que cada vez que hay un “momento de tensión o de problemática”, ciertos grupos de personas lo aprovechan para sus intereses particulares.

La mandataria señaló que no le interesa concentrarse en ese tipo de personas o políticos, sino en fortalecer las condiciones materiales de seguridad en los espacios universitarios.

No obstante, aunque la mandataria dijo que detrás de las recientes marchas hay oportunismo político, también mencionó que son una expresión legítima de indignación, de dolor y de exigencia de justicia.

“Todas las movilizaciones se realizaron con absoluta libertad, porque estamos en un gobierno democrático que respeta los derechos de las mujeres”, expresó.

“Es una realidad que la violencia hacia la mujer es uno de los mayores males de la sociedad en todo el planeta. En este año, en Morelos atendimos a 6 mil mujeres, pero de ellas, 2 mil 200 casos estrictamente relacionados con violencia de mujeres que se atrevieron a hablar”, indicó.

