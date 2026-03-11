Anuncia Delfina Gómez inversión de 145 mdd por parte de Bajaj en Edomex.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez anunció la inversión de 145 millones de dólares de la empresa Bajaj Motodrive, que se convertirá en la mayor inversión proveniente de la India en México en tiempos recientes, con lo que se fortalece la industria de motocicletas y consolida al Estado de México como uno de los principales destinos para la inversión internacional.

Durante el anuncio, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que este proyecto permitirá la instalación de una nueva planta de ensamble con tecnología de última generación en Toluca, con capacidad de 500 mil unidades anuales para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo para las familias mexiquenses.

“Hoy, el gigante de dos ruedas de la India, Bajaj Motodrive, refrenda su confianza en esta tierra mexiquense. Es una gran noticia para el Valle de Toluca que esta empresa invierta 145 millones de dólares para una planta de ensamble de motocicletas, que es primera en su tipo en el país”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal subrayó que este proyecto fortalecerá la economía regional al generar 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos, lo que abrirá nuevas oportunidades laborales y contribuirá al bienestar de miles de familias.

“Cada fuente laboral que se genera abre caminos de prosperidad y bienestar para los hogares mexiquenses. Vamos a seguir trabajando por esa ruta, la de ofrecer condiciones atractivas para las inversiones productivas generadoras de empleos”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Añadió que, para facilitar la atracción de inversión a la entidad, su administración impulsa la simplificación administrativa y digitalización de trámites, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevas empresas al territorio mexiquense.

Explicó que el proyecto se desarrollará en el Corredor Centro, una de las siete regiones productivas estratégicas del estado, que integra 17 municipios con vocación industrial y cuenta con infraestructura logística clave como el Aeropuerto Internacional de Toluca, la aduana y la plataforma logística Puerta México.

Por su parte, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que esta inversión representa un hito en la relación económica entre México e India, al tratarse de la mayor inversión de ese país en México en cualquier sector, lo que confirma la confianza del sector empresarial internacional en la entidad.

Asimismo, explicó que el Estado de México lidera el sector de comercialización de motocicletas en el país, con más de mil 430 establecimientos dedicados a la venta de estos vehículos, lo que representa aproximadamente el 13 por ciento del total nacional, además de contar con diversas plantas armadoras instaladas en su territorio.

A su vez, Olaf Saravia González, CEO de Bajaj Motodrive México, señaló que el proyecto contempla la construcción de una planta con tecnología de clase mundial, lo que fortalecerá la presencia de la empresa en el país y consolidará al Estado de México como centro estratégico de la industria de motocicletas en América Latina.

En el evento participaron Pankaj Sharma, Embajador de la República de la India en México; Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; así como representantes de cámaras empresariales, directivos de la empresa Bajaj y autoridades estatales y municipales.

