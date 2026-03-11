Desaparece otra estudiante, ahora de bachillerato

ASPECTO de un aula en el CETIS 43 de Xochitepec, Morelos.

UN NUEVO CASO de desaparición fue reportado ayer en Morelos, esta vez de una estudiante de 17 años del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) de Xochitepec.

La menor de edad (por lo cual se reserva su identidad) fue vista por última vez el lunes pasado en el municipio de Xochitepec, y vestía su uniforme escolar.

La Fiscalía de Morelos compartió su ficha de búsqueda, en la cual describe que la joven vestía una blusa morada de manga larga; blusa escolar de manga corta verde militar, con el escudo del CETIS en color vino; pantalón escolar verde militar, y tenis azul cielo con blanco, al momento de su desaparición.

El Tip: DESDE EL 2 de marzo, estudiantes de la UAEM mantienen tomadas las instalaciones tras los asesinatos de Kimberly y Karol, por lo que la institución se mantiene en paro.

También activó el Protocolo Alba para agilizar su búsqueda y localización, además de que solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Esta desaparición se suma a las recientes de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El 20 de febrero, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, desapareció tras abordar la ruta 1 con dirección al campus Chamilpa, en Cuernavaca.

Días después, su cuerpo fue localizado sin vida cerca de las inmediaciones de la UAEM Cuernavaca y, de acuerdo con la fiscalía, por este caso hay un detenido.

1.65 metros mide la estudiante, es delgada y tiene cabello lacio, negro y largo

De igual manera, Karol Toledo, estudiante de la UAEM, desapareció y su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo de 2026 en Coatetelco, Morelos.

Por estos hechos, la comunidad estudiantil de Morelos realizó una manifestación para pedir justicia por sus compañeras, así como para exigir seguridad.

Este nuevo caso de desaparición ocurrió apenas unas horas después de que el Gobierno de Morelos anunció el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que tiene como finalidad garantizar condiciones de seguridad, protección y bienestar integral para la comunidad universitaria del estado.