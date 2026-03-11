Investigan a 3 médicos en Toluca por delitos relacionados con cirugías estéticas

Este martes la Fiscalía del Edomex informó que al menos tres personas fueron detenidas por su posible participación en hechos delictivos relacionados con cirugías estéticas de cuatro personas.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México informó este 10 de marzo que se encuentran investigando la posible participación de Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, “en diversos hechos constitutivos de delito en agravio de al menos cuatro víctimas.”

Precisaron que estos procedimientos quirúrgicos fueron realizados entre 2013 y 2024 en clínicas ubicadas en Toluca que no contaban con las certificaciones necesarias, y que de estas cuatro víctimas dos fueron mortales.

Debido a esto, el 19 de abril del 2024 se dictó sentencia condenatoria a las tres personas presuntamente responsables, “por el delito de lesiones cometidas por culpa”, por lo que se les impuso una pena de 7 años, 7 meses y 15 días de prisión.

Además, Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N” debían pagar 844 mil 598.87 pesos “por reparación del daño material” así como 89 mil 620 pesos por daño moral y una multa de 6 mil 721.50 pesos.

También se ordenó la suspensión definitiva del ejercicio profesional; pero estos interpusieron un amparo, por lo que han mantenido sus derechos para ejercer su profesión “hasta en tanto se resuelva dicho juicio.”

La #FiscalíaEdoméx investiga la probable participación de Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, en diversos hechos constitutivos de delito en agravio de al menos cuatro víctimas, dos de ellas mortales, ocurridos a partir de procedimientos quirúrgicos estéticos… pic.twitter.com/NiVNXCcava — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 10, 2026

Posibles delitos cometidos por los médicos en Toluca

De acuerdo con la FGJ del Edomex, se “ejercita acción penal en contra de tres presuntos médicos por su probable participación en el homicidio en agravio de S.R.V”, esto debido a hechos registrados el 15 de octubre del 2021.

Señalan que la víctima; de iniciales S.R.V, ingresó a la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica que se encuentra ubicada en la colonia Electricista, Toluca, Edomex, con la finalidad de realizarse una liposucción y aumento de pechos.

Comunicado de la FGJ del Estado de México ı Foto: FGJ del Estado de México

Puntualizan que se realizaron tres procedimientos estéticos que son considerados como complejos y prolongados, pese a que en registros previos solo señalaron un procedimiento:

Liposucción con lipotransferencia Plastia umbilical Colocación de implantes mamarios

En este comunicado se señala que; de acuerdo con lo establecido en la necropcia, la víctima S.R.V perdió la vida el 16 de octubre del 2021 a causa de una “tromboembolia pulmonar secundaria a liposucción y colocación de implantes mamarios.”

Comunicado de la FGJ del Estado de México ı Foto: FGJ del Estado de México

También se señala que la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica no cuenta con certificación ni autorización sanitaria para cirugías estéticas, y que Carolina “N” y Diego Humberto “N” no cuentan con especialidd de médico cirujano plástico.

Jesún Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N” actualmente son investigados por homicidio, mientras que Carolina “N” y Diego Humberto “N” son investigados por usurpación de funciones.

Comunicado de la FGJ del Estado de México ı Foto: FGJ del Estado de México

Jesún Fernando “N” fue detenido el 17 de febrero del 2026, y el 22 de febrero se determinó su vinculación a proceso mediante la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, por un proceso relacionado con homicidio doloso de un paciente en julio de 2013.

Clínica asegurada por la FGJ del Estado de México ı Foto: FGJ del Estado de México

“Los detenidos quedaron a disposición de la Autoridad judicial al interior de Centros de Reinserción Social estatales. No obstante, deben ser considerados inocentes hasta que se dicte sentencia condenatoria en su contra.” se especifica en el comunicado.

Médicos detenidos por la FGJ del Estado de México ı Foto: FGJ del Estado de México

