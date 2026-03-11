Localizan con vida a Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante desaparecida en Morelos

La adolescente Miranda Sherlin Sánchez Escobar, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez tras acudir a su bachillerato en el municipio de Xochitepec. Ante el caso, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó el Protocolo Alba para iniciar su búsqueda.

La estudiante de 17 años del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), fue localizada con vida, este miércoles de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Morelos.

La joven había sido vista por última vez el pasado lunes 9 de marzo en el municipio de Xochitepec, vistiendo su uniforme escolar.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MIRANDA SHERLIN SÁNCHEZ ESCOBAR de 17 años de edad.YA FUE LOCALIZADA CON VIDA. pic.twitter.com/3bUnW82EA8 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 11, 2026

La Fiscalía General del Estado de Morelos compartió su ficha de búsqueda, en la cual describe que la joven vestía una blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta verde militar, con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco, al momento de su desaparición.

Tras reportarse la desaparición de la menor de edad, autoridades agilizaron su búsqueda y localización; además, solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

La desaparición de Miranda ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad de las mujeres en Morelos. Apenas días antes, cientos de mujeres participaron en movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer para exigir acciones contra la violencia de género. Además, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos continúan la exigencia de justicia tras los feminicidios de dos alumnas.

📣 La comunidad de la UAM lamenta profundamente el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.



Nos unimos al dolor de su familia y amistades.

Exigimos justicia y el esclarecimiento de los hechos.#SoyUAM… pic.twitter.com/BEtkN6Zb1K — UAM (@lauammx) March 5, 2026

LMCT