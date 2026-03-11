Palenque Tepabril 2026: ¿Cuál es la cartelera y cómo adquirir boletos?

Este 11 de marzo a la 12:00 horas se publicó una cuenta regresiva, en la que se dio a conocer la cartelera de las personas que estarán dando un espectáculo durante la Feria Tepabril 2026.

Las personas podrán disfrutar de los espectáculos musicales que se presentarán en el Palenque Tepabril del 17 de abril al 3 de mayo, con personajes como Yuridia, Carin León, Oscar Maydon, Carlos Rivera y Julión Álvarez.

Tepabril es conocida como la Feria Grande de Los Altos, pues este evento que se realiza en Tepetitlán, Jalisco, es considerada una de las festivididades más importantes de dicha entidad.

TE RECOMENDAMOS: Karol recibió mensaje en redes Investigan amenaza a estudiante asesinada

Durante la Feria Tepabril 2026 las personas que asisten no solamente pueden disfrutar de los conciertos que se llevan a cabo en el Palenque Tepabril, sino de otras actividades tanto religiosas, como eventos de charrería, comida típica y actividades culturales y deportivas.

Feria Tepabril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Cartelera del Palenque Tepabril 2026

La cartelera del Palenque Tepabril 2026 es la siguiente:

Viernes 17 de abril: Herencia de Grandes

Sábado 18 de abril: Yuridia

Domingo19 de abril: Carín León

Viernes 24 de abril: Remmy Valenzuela

Sábado 25 de abril: Capibaras Tour

Domingo 26 de abril: Jorge Medina y Josi Cuen JUNTOS

Viernes 1 de mayo: Oscar Maydon

Sábado 2 de mayo: Carlos Rivera

Domingo 3 de Mayo: Julión Álvarez

Cartelera Palenque Tepabril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Los boletos pueden ser adquiridos mediante la página mipase.net, así como en la Presidencia Municipal de lunes a sábado de 09:00 horas a 18:00 horas, y también en las taquillas del Palenque de lunes a domingo de 09:00 horas a 18:00 horas.

Venta de boletos Palenque Tepabril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Los costos van desde los 600 pesos hasta los 5 mil 400 pesos, y estos dependen de la zona en la que se adquieran y de la fecha en la que se desee asistir; además, a estos se les sumará un cargo por servicio.

Costos de boletos Palenque Tepabril 2026 ı Foto: Redes Sociales

Además de los conciertos del Palenque, también el jueves 16 de abril se realizará el Certamen Señorita Tepatitlán 2026 a partir de las 20:00 horas, en el que se contará con la presencia de La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho.

Los boletos para el Certamen Señorita Tepatitlán 2026, que se realizará en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, estarán a la venta en la Presidencia Municipal y en la página webb de soluticket.mx, los cuales tienen el siguiente costo:

VIP: mil 300 pesos

Oro: mil pesos

Plata: 800 pesos

General: 250 pesos

Certamen de belleza Feria Tepabril ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.