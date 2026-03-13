Aumentan 3 delitos de alto impacto en Nayarit de Navarro

Al contrastar 2024 contra 2025, los delitos de homicidio doloso, secuestro y extorsión, todos ellos de alto impacto, tuvieron un incremento en Nayarit, estado gobernado por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

A la luz de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito que se disparó en mayor medida en 2025 fue el de la extorsión, ya que en 2024 se tuvo registro de 15 casos, mientras que al año siguiente fueron 47, lo que significa que el fenómeno se expandió 213 por ciento.

El Dato: COLECTIVOS y agrupaciones ambientalistas anunciaron que realizarán protestas en los próximos días, con el fin de exigir seguridad para quienes defienden el territorio.

Los casos de homicidio doloso observaron un aumento de nueve por ciento, ya que pasaron de 144 en 2024 a 157 en 2025.

TE RECOMENDAMOS: Va a juicio acusado por feminicidio de Kimberly

CASOS EMBLEMÁTICOS. En 2025, uno de los casos que más causaron indignación entre la población fue el asesinato de cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, a manos del crimen organizado.

Dicho plantel informó que los hechos se suscitaron en Acaponeta, aunque no se dieron más detalles al respecto, más allá de que fueron víctimas de la inseguridad.

3 delitos de alto impacto se incrementaron en Nayarit

En aquella ocasión, la Federación de Estudiantes de la UAN hicieron un llamado urgente y enérgico a los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, para que atiendan con seriedad la grave crisis de inseguridad que vive el norte de la entidad, así como los diferentes municipios del estado de Nayarit.

Días después de estos hechos, otra estudiante de la Unidad Académica del Norte de la Universidad Autónoma de Nayarit, fue asesinada cuando viajaba en una carroza fúnebre tras asistir al sepelio de su amiga Mónica Itzel, en el municipio de Acaponeta.

ASPECTO de un operativo de vigilancia en zonas serranas de Nayarit, por parte de fuerzas estatales de seguridad, el 3 de marzo pasado. ı Foto: Especial

“La Universidad Autónoma de Nayarit expresa su más profundo pesar e indignación ante los trágicos hechos ocurridos este día en el municipio de Acaponeta, en los cuales perdió la vida una de nuestras estudiantes y otra más resultó herida, víctimas de un ataque propiciado por la inseguridad que lamentablemente afecta a la sociedad”, publicó la institución.

El Tip: LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum tiene prevista una visita de trabajo a Nayarit este fin de semana, según se ha informado.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo en el que regresaban fue interceptado y atacado a tiros en el tramo Pachecos–Huajicori. En el ataque murió Nohema Herrera y otra persona resultó gravemente herida.

MÁS ATENTADOS. En otro hecho violento ocurrido el pasado 8 de diciembre de 2025, seis hombres fueron asesinados en el municipio de Huajicori, al norte de Nayarit, durante una jornada violenta en dos hechos separados.

En aquella ocasión, las autoridades informaron que se recibió un aviso sobre “la presencia de un masculino sin vida y otro más lesionado” en la colonia La Bomba, donde los indicios apuntaron al uso de arma de fuego. El herido fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció en el camino.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Nayarit registró un segundo reporte en la colonia Los Llanitos, donde fueron localizados cuatro hombres sin vida, también “relacionados de manera preliminar con el uso de arma de fuego”.

Apenas el miércoles pasado, el defensor ambiental y excomunicador Erik Saracho fue atacado a balazos en la comunidad de San Francisco, cuando regresaba a su domicilio tras llevar a su hija a la escuela.

La Red Periodística Puerto Vallarta señaló que, durante la agresión, Saracho recibió impactos de bala en los brazos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Desde ese día se reporta fuera de peligro.

EL PLAGIO. De igual forma, los secuestros en Nayarit tuvieron un aumento de 250 por ciento, toda vez que los casos reportados en 2024 fueron dos, mientras que en 2025 el número fue de siete.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, las privaciones ilegales de la libertad tuvieron un aumento al arranque de 2026 en la capital nayarita, siendo principalmente las zonas de focos rojos La Cantera y el Ojo de Agua, situación que tiene preocupados a los activistas.

La presidenta del Colectivo de Familias Unidos por Nayarit (Cofaunay), Alejandra “N”, comentó que este repunte ha encendido las alarmas, puesto que desde los primeros días de enero se vio el alza en la comisión de este delito.

Dijo que las alertas se han encendido en las áreas mencionadas, dado que los “levantones” se están haciendo cada vez más frecuentes. De igual forma, mencionó un aumento en los secuestros exprés, dado que tuvieron conocimiento de cinco víctimas en Compostela y Tecuala, de los cuales una sigue desaparecida.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 no se reportó ningún caso de secuestro exprés, lo cual contrasta con lo manifestado por los colectivos.

El aumento en los índices delictivos también se ve reflejado en el incremento en la percepción de inseguridad de los tepicenses, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al comparar el cuarto trimestre de 2024 con el mismo periodo de 2025, se observó un alza de 19 por ciento.

En el cuatro trimestre de 2024, la percepción de inseguridad era de 31.8 por ciento, pero para el año siguiente, en el mismo periodo, se reportó que 37.9 por ciento de los ciudadanos se sentía inseguro en su lugar de residencia.