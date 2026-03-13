Nahle achaca a barco derrame de petróleo

Aspecto de una de las playas afectadas por el reciente derrame de hidrocarburo sobre las costas del Golfo de México

LA GOBERNADORA de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que la presencia de petróleo crudo en playas del sur de ese estado y del norte de Tabasco es provocada por un barco privado que realizaba trabajos petroleros frente a las costas de Sánchez Magallanes.

En entrevista con medios locales, la mandataria informó que la identificación del origen del derrame de hidrocarburo fue reportada por el propio director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez.

“Acabo de hablar con el director de Pemex, no teníamos información sobre dónde se había originado el derrame, que había pasado. Todo parece indicar que, según me lo reportaron, es un barco privado, no de Pemex”, dijo la mandataria estatal.

39 comunidades de Veracruz y Tabasco han sido afectadas

“Me comenta el director que por más de cinco o seis días estuvieron varios barcos especializados en imagenología recorriendo más de 500 metros para localizar el origen, se tomaron muestras satelitales con imagenología y así fue como pudieron detectar de dónde venía la mancha”, explicó.

Agregó que ante la preocupación de pescadores por posibles afectaciones, ya se trabaja para limpiar y, además, se les dio un apoyo a los pobladores por parte de Pemex.

La gobernadora de Veracruz anunció que podría haber sanciones, las cuales le corresponderían a las autoridades ambientales federales, como Profepa o la ASEA.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, la presencia del hidrocarburo en Veracruz comenzó en el sur del estado en el municipio de Pajapan, donde los habitantes han comenzado ya con labores de limpieza en las playas.

La tarde de ayer jueves se detectó la presencia de petróleo crudo en Playa Tortuga en Boca del Río, a lo largo de aproximadamente 100 metros.

La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa, dijo que ante la presencia del hidrocarburo en el sur del estado, se puso a disposición una fuerza de tarea municipal de limpieza.