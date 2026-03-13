Proyecta Oaxaca derrama de 293 mdp durante puente por Natalicio de Benito Juárez

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informó que, durante el puente vacacional con motivo del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, en la ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, se estima una derrama económica acumulada de 293 millones de pesos.

Asimismo, la expectativa de afluencia turística es de 67 mil 962 personas y una ocupación hotelera promedio del 72.69 por ciento. Asimismo, se estima que este año la derrama económica incrementará 5.57 por ciento y la llegada de turistas 4.98 por ciento.

En este periodo, que comprende del 13 al 15 de marzo, en la ciudad de Oaxaca la ocupación hotelera esperada es del 73.70 por ciento, con 27 mil 115 visitantes y una derrama económica de 117 millones de pesos.

En Bahías de Huatulco se prevé una ocupación hotelera del 82.19 por ciento, con 21 mil 707 visitantes y una derrama económica de 139 millones de pesos.

Para Puerto Escondido se calcula una ocupación hotelera del 55.08 por ciento, la llegada de 19 mil 139 visitantes y una derrama económica de 37 millones de pesos.

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FGR