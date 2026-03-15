Aseguran veterinaria irregular en Ciudad Azteca, en Ecatepec

La Fiscalía de Justicia del Estado de México aseguró una supuesta veterinaria en el fraccionamiento Ciudad Azteca Sección Poniente, en Ecatepec, y resguardó 19 perros y seis gatos, además de que halló restos de al parecer dos canes en maletas, luego de que autoridades de Ecatepec iniciaron una denuncia por irregularidades detectadas en el sitio.

Luis Alberto López Pérez, consejero Jurídico de Ecatepec, informó que autoridades de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Ciudadana municipales, junto con Marina, brindaron apoyo de resguardo perimetral a personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, que cateó el 14 de marzo el inmueble y colocó sellos de aseguramiento.

Añadió que los 19 perros –algunos de ellos cachorros- y seis gatos fueron trasladados al Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, a petición de la Fiscalía, donde los animales serán resguardados en tanto concluye la indagatoria correspondiente.

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Jorge Guadalupe Reyes Nava, encargado de despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, relató que atendieron una denuncia vecinal presentada durante la Mesa de Paz realizada el pasado 13 de marzo en Ciudad Azteca, sobre una veterinaria de calle Chichimeca que operaba en condiciones insalubres y los animales estaban hacinados.

Dijo que ese mismo día representantes de las direcciones de Medio Ambiente y Ecología y de Protección Civil y Bomberos acudieron al inmueble, cuyos encargados se negaron a recibirlos, aunque un vecino les permitió ingresar a su azotea y se percataron de varias irregularidades, como heces acumuladas y algunos perros en condiciones de desnutrición, por lo que suspendieron el establecimiento e iniciaron una carpeta de investigación por probables delitos contra el ambiente.

Reyes Nava mencionó que los encargados no acreditaron el funcionamiento legal de la veterinaria, por lo que las áreas de Medio Ambiente y Protección Civil municipal suspendieron el inmueble desde el pasado 13 de marzo.

Agregó que la mayoría de los perros eran criollos, aunque había algunos de raza, en tanto que al interior de dos maletas encontradas en la azotea del inmueble al parecer estaban los restos de dos canes, lo que es investigado por la Fiscalía mexiquense para determinar al respecto.

En el exterior del inmueble había una manta con la leyenda “Nuestros servicios”, entre ellos vacunación, esterilizaciones, servicios funerarios, paseos, adiestramiento, pensiones y estética.

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FGR