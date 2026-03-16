Juan Villoro y Guillermo Arriaga engalanarán primer día de PrimaverArte Toluca.

Como parte de la programación cultural de PrimaverArte, Toluca recibirá a dos renombrados escritores este 17 de marzo en la Plaza Fray Andrés de Castro, donde las y los asistentes tendrán un encuentro, impulsado por el alcalde Ricardo Moreno, que busca acercar la literatura a la ciudadanía y generar espacios de diálogo entre creadores y público.

La entrada es libre y gratuita como parte de la estrategia de desarrollo y acceso a la cultura, además es fácil llegar al epicentro de los eventos, debido a que a través del transporte público los visitantes pueden acceder al centro de la ciudad y bien a través del tren interurbano El Insurgente.

La Plaza Fray Andrés de Castro recibió a los escritores Juan Villoro y Guillermo Arriaga en el festival PrimaverArte Toluca. El alcalde Ricardo Moreno impulsó este encuentro gratuito que busca el diálogo entre autores y ciudadanos 📚🎭✨ https://t.co/qBqcMo35UR #PrimaverArte… pic.twitter.com/BmbbtVWBBZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 17, 2026

Dentro de las actividades iniciales se encuentra la presentación del cronista y periodista mexicano, Juan Villoro, quien ofrecerá una presentación excepcional este 17 de marzo, a las 16:00 horas, donde compartirá su más reciente obra Revoluciones por minuto, que transita con naturalidad entre la narrativa, el ensayo y la crónica, abordando con lucidez, temas que van de la vida cotidiana, costumbres, el deporte y la memoria colectiva.

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Toluca se llena de cultura con #PrimaverArte. 🌸



Del 17 al 22 de marzo, la capital mexiquense vivirá una gran fiesta cultural con cerca de 100 actividades gratuitas para toda la familia. 🎶 pic.twitter.com/P3IOlpBZav — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) March 10, 2026

Por otro lado, a las 18:00 horas el escritor y guionista de películas como Amores Perros nominada al Óscar de Mejor Película en Lengua Extranjera, 21 Gramos y Babel, presentará su último libro, El Hombre, que cuenta la historia de Henry Lloyd y su estirpe maldita en la vorágine histórica de la pérdida de Texas, el esclavismo y la apropiación de tierras indígenas por parte del gobierno de Estado Unidos, y ofrecerá algunas de sus reflexiones e inquietudes artísticas en una velada que promete despertar la conciencia y la imaginación.

Este día también la música y el teatro deleitarán a los asistentes con el talento de Mateo Castañeda Caffaratti, a las 17:00 horas; y la Banda Musical con Ritmos de Barrio, a las 19:00; se ofrecerá la función de El Pato y la muerte de la Compañía Teatral Teokikixtli, a las 17:00 horas, en la Capilla Exenta; y el Andador Constitución recibirá a grandes intérpretes como Aleks Sandoval, a las 17:00 horas; del Ensamble de Solistas, a las 18:00, y el de Däzänä a las 19:00.

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JVR