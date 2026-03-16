Sinaloa recibe a más de 83 mil turistas el fin de semana largo.

Del 13 al 16 de marzo, durante el puente vacacional por el aniversario del natalicio de Benito Járez, Sinaloa recibió la visita de más de 83 mil turistas que dejaron una derrama económica superior a 592 millones de pesos y una ocupación hotelera del 61 por ciento.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que estas cifras se generaron gracias a la realización de eventos artísticos, Carnavales y competencias deportivas en diversos municipios de la entidad, que dinamizaron de forma importante la actividad turística.

“Sinaloa está lleno de vida, de tradición y de grandes eventos que fueron disfrutados por miles de visitantes durante este fin de semana largo, quienes conocieron la historia y tradiciones de nuestros municipios, además de que degustaron su exquisita gastronomía”, afirmó.

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El Carnaval de Sinaloa de Leyva, que se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo, registró una asistencia de más de 120 mil personas, con más de 55 millones de pesos en derrama económica y una ocupación hotelera del 100 por ciento.

En la misma fecha se realizó el Carnaval de El Fuerte 2026 “Flores de Nuestra Tierra”, celebración que generó en el Pueblo Mágico una derrama económica de más de 30 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 92 por ciento y una asistencia de más de 26 mil personas.

Y en el Carnaval de Elota, del 14 al 15 de marzo, se tuvo una asistencia de más de 16 mil personas, con una derrama económica superior a 8 millones de pesos y una ocupación hotelera del 80 por ciento.

Mientras que Mazatlán se llenó de turistas nacionales e internacionales que disfrutaron de sus playas, atractivos turísticos y eventos deportivos y artísticos que se realizaron.

Del 13 al 16 de marzo se recibieron a más de 55 mil visitantes que dejaron una derrama económica de más de 388 millones de pesos, con una ocupación del 66 por ciento en centros de hospedaje.

En el puerto se tuvo la cuarta edición el Salzatlan Fest, un festival internacional de danza enfocado en los ritmos latinos de salsa y bachata en el que participaron bailarines de Sonora, Chihuahua, Durango, Tepic, Guadalajara y CDMX.

Con más de 300 asistentes, entre los bailarines y sus acompañantes, el Salzatlan generó una derrama de 3 millones de pesos.

También del 13 al 15 de marzo Mazatlán fue sede del Torneo Anual de Golf Bien Informado, que reunió a 155 golfistas de la Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Estados Unidos.

Este evento dejó una derrama económica superior a los 4 millones de pesos, generada tanto por los jugadores como por sus acompañantes, entre hospedaje, alimentos, transporte y la proveeduría propia de la competencia.

El sábado 14 de marzo, el puerto fue sede de la segunda edición del Tour del Mar MTB El Encanto Desarrollos, que se realizó con el objetivo de promover el ciclismo de montaña y el turismo activo, con una derrama económica de 4 millones de pesos y más de 600 asistentes, entre competidores y personas que los acompañaron.

Y el domingo 15 de marzo en Altata, más de 12 mil personas disfrutaron del evento "Vámonos a Altata – Puente de Sol, Mar y Música“, que ofreció música, diversión y gastronomía en un ambiente 100 por ciento familiar. Este festival arrojó más de 3 millones de pesos de derrama económica.

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JVR