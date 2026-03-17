Ataque armado en Xalapa deja tres muertos

OPERATIVO de vigilancia de la policía de Veracruz, en imagen de archivo.

TRES PERSONAS fueron ejecutadas ayer dentro de un taller mecánico ubicado en la colonia 6 de Enero, en una zona rural de Xalapa, Veracruz, conocida como El Castillo.

De acuerdo con informes locales, la agresión se reportó la madrugada del lunes y en el ataque otra persona resultó gravemente herida.

Habitantes del área se despertaron luego de escuchar los disparos que, según relataron a las autoridades, pudieron ser más de 30.

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Al escuchar las detonaciones, los vecinos llamaron al 911 para alertar a las autoridades, mientras que los agresores habrían huido hacia Alto Lucero.

El Tip: DOS HOMBRES y una mujer no identificados son las víctimas del atentado en El Castillo, localidad de Xalapa, Veracruz. De los agresores no se sabía nada ayer.

Derivado de la gravedad de los hechos, se generó una intensa movilización de fuerzas de seguridad y el cierre total de la carretera Xalapa-Alto Lucero, en un punto conocido como el Rancho el Dólar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz indicó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, se abrió una carpeta de investigación en relación con los hechos registrados.

“Tras el reporte de los acontecimientos, se confirmó el fallecimiento de tres personas a causa de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. De manera inmediata, un equipo multidisciplinario integrado por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial se trasladó al lugar para llevar a cabo el levantamiento de indicios y realizar las diligencias de ley necesarias para esclarecer los hechos”, señaló la fiscalía.

30 disparos al menos dicen testigos haber escuchado

Además, la institución mencionó que continúan las investigaciones para establecer las líneas de acción que permitan identificar y dar con el paradero de los presuntos responsables, asegurando que estos actos no queden impunes.

En otro hecho de violencia, en el centro de Poza Rica, sujetos no identificados dispararon contra un vehículo particular en el que viajaban una maestra y su hija, a sólo unos metros de la Plaza Cívica; no hay reportes sobre su estado de salud.