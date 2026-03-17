Choque con auto colgando de puente en Periférico Ecológico de Puebla no fue el único

El accidente de las últimas horas en Puebla.

El aparatoso accidente vehicular ocurrido en el Periférico Ecológico de Puebla, en el que un auto quedó colgando de un puente, a punto de irse al vacío, no fue el único ocurrido en esa vialidad.

Durante el fin de semana, que incluyó el “puente” vacacional por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, este choque fatal estuvo precedido por al menos otros seis percances en distintos puntos del Periférico Ecológico, todos ocurridos ayer lunes aparentemente debido a la lluvia, que dejaron dos personas fallecidas en apenas dos horas.

El primero ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando se reportó una carambola en el puente de la avenida 16 de Septiembre y el Periférico Ecológico, con dirección al centro de Puebla. En ese punto, al menos siete vehículos se vieron involucrados.

Una hora después ocurrió otro percance en el cruce con el bulevar Atlixco, en dirección a la autopista México-Puebla, donde dos automóviles se impactaron, con saldo de pérdidas materiales.

Enseguida fue registrado otro accidente, pasando la incorporación de Vía Atlixcáyotl en dirección a la 11 Sur, donde una mujer que conducía una motocicleta perdió la vida.

Un cuarto episodio se dio cerca del Camino Real, donde un auto sobrepasó la vialidad y terminó sobre la ciclovía.

Ahí mismo, una conductora perdió el control de su unidad y también se salió del camino.

Más tarde, a la altura del bulevar Valsequillo, una camioneta de valores se volcó en la zona.

El último accidente, el más impactante, fue reportado cerca de las 16:00 horas, a la altura del bulevar Forjadores.

En este hecho, una mujer falleció y tres personas fueron rescatadas. Los reportes indican que presuntamente un tráiler impactó la unidad siniestrada, lo que provocó la pérdida de control del conductor.

Con el impacto, el vehículo salió proyectado y quedó suspendido en el puente vehicular.

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FGR