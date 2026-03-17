Exdirectivo de BC cae en EU con 70 kg de droga sintética

PUERTO FRONTERIZO de Calexico donde ocurrió la captura del exfuncionario.

Fernando Luis Esquer Díaz, quien hasta hace poco menos de un año fungía como director de servicios generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), fue detenido en la frontera con Estados Unidos por intentar ingresar a ese país con casi 70 kilogramos de metanfetamina.

Según la ficha de detención firmada por el Tribunal del Distrito Sur de California, su aprehensión ocurrió el pasado 25 de febrero. Se le acusa de haber violado leyes federales de Estados Unidos que prohíben la importación no autorizada de sustancias.

El dato: Fernando Luis Esquer Díaz asumió el cargo de director de servicios generales del Isstecali el 14 de noviembre de 2022 y presentó su renuncia el 31 de marzo de 2025.

Medios locales reportaron que el exfuncionario habría sido detenido en la garita mientras conducía su vehículo, cuando las autoridades lo frenaron para una revisión con ayuda de binomios caninos, quienes detectaron la sustancia ilícita; al comprobarlo, fue aprehendido.

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El exfuncionario aseguró que se dirigía de compras a San Diego; sin embargo, fue interrogado y no pudo explicar que había cruzado la frontera el mismo día, por lo cual se le realizó una inspección secundaria en la cual se le encontraron 149 paquetes que contenían la metanfetamina.

En total, el cargamento asegurado pesó 69.86 kilogramos, equivalentes a más de 154 libras.

149 paquetes con metanfetamina llevaba ocultos en el vehículo

Esquer Díaz entró al cargo de director de servicios generales del Issstecali en noviembre de 2022 y hace poco menos de un año presentó su renuncia. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente sobre el proceso que lleva su caso, ni tampoco se determinó cuál es su estado de salud.

El dato que fue compartido indica que el caso fue presentado por el agente especial John Ceseña, de Homeland Security Investigations (HSI), y validado bajo juramento ante el juez magistrado federal Lupe Rodríguez Jr.

Tras su arresto, el exfuncionario bajacaliforniano fue trasladado al Centro de Detención GEO de El Centro, en California, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con informes locales, su audiencia preliminar fue el pasado 12 de marzo, luego de que compareciera al siguiente día de su arresto. Los documentos oficiales apuntan a que sus cargos le serán leídos el próximo 26 del presente mes y año.

El Issstecali emitió un comunicado para desvincularse de Fernando Luis Esquer Díaz y aseguró que dicha persona no forma parte actualmente de la plantilla laboral de la institución.

“Ante la información que circula en diversos espacios y redes sociales respecto a la detención, el instituto aclara que la persona mencionada no forma parte actualmente de la institución”, indicó.

“De acuerdo con los registros institucionales, renunció a su cargo hace más de un año, por lo que no mantiene ningún vínculo laboral, administrativo ni de representación con la institución”, señaló el instituto.

El organismo enfatizó que cualquier hecho o situación legal que enfrente, corresponde estrictamente al ámbito personal del individuo, sin relación con las funciones, actividades o responsabilidades del instituto.