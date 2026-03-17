Puebla, Edomex, Hidalgo y Veracruz se pintan de blanco tras intensa granizada.

Una intensa granizada se registró en Puebla, Edomex Hidalgo y Veracruz hoy 17 de marzo de 2026. El fenómeno pintó de blanco los senderos y estructuras, por lo que se pide a la población manejar con precaución.

El caso que más llamó la atención fue el paisaje que se formó en la Zona Arqueológica de Cantona, en Puebla, donde se pudo observar cómo los senderos y edificios se pintaron de blanco, lo que contrasta con la vegetación.

🌨 #AlertaVial | La tarde de este martes, se registró una fuerte granizada en Emiliano Zapata. Protección Civil del ayuntamiento instó a la población a circular con precaución para evitar accidentes.



🤳🏻 Ayuntamiento de Emiliano Zapata

🔶 #LoVíEnQuadratín pic.twitter.com/sDulmj0f3z — Quadratin_Hgo (@Quadratin_Hgo) March 17, 2026

Por otro lado, en el Estado de México ocurrió algo similar en las calles de Ecatepec de Morelos, donde las calles, autos y casas se cubrieron de granizo, situación que fue captada por los habitantes.

Contrario a lo anterior, la granizada provocó la caída del techo de una bodega en la colonia San Carlos, Ecatepec. Lo mismo ocurrió con el techo de la escuela primaria Luis G. Urbina.

Las calles que se tiñeron de blanco en Ecatepec fueron la avenida Toluca que atraviesa dicha comunidad y la calle Tlalnepantla.

En tanto, en Hidalgo se registró una fuerte granizada en Emiliano Zapata, por lo que Protección Civil del ayuntamiento instó a la población a circular con precaución para evitar accidente.

Además, en Tizayuca se pudo observar la caída de granizo, lo cual ha generado encharcamientos en vialidades, calles y caminos.

🚨 Alerta vial 🚨



En el municipio de #Tizayuca se registran diversos encharcamientos en vialidades, calles y caminos debido a las lluvias presentadas en la zona.



⚠️ Se solicita a la población extremar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y atender las indicaciones de… pic.twitter.com/AprqXazHwL — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) March 16, 2026

En Veracruz, también cayó granizo lo que pintó de colores el Cofre de Perote, lo que generó una postal llamativa donde los árboles quedaron cubiertos de blanco.

Nos comparten esta imagen de postal de la #Nevada que ocurrió en el Cofre de Perote en #Veracruz, por el paso del #FrenteFrío número 41 pic.twitter.com/DrDWCpBn3I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 17, 2026

Hasta el momento, no se ha reportado la pérdida de vidas humanas; sin embargo, con el avanzar de las horas esto puede cambiar.

Por ello, es importante hacer caso a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de México.

¿Por qué llueve y cae granizo en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias de este 17 de marzo de 2016 fueron provocadas por la entrada del Frente Frío número 41, el cual afecta a gran parte del país.

Además, previó lluvias fuertes y descargas eléctricas, con posible caída de granizo en los siguientes estados de la República Mexicana:

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

CDMX

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JVR