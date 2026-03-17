Tormenta Negra: ¿Cuándo entra en CDMX y Edomex?

El fenómeno metereológico que implica lluvias intensas, tormentas eléctricas e incluso en ocasiones granizadas es conocido como “Tormenta Negra”, y este ha estado afectando algunas entidades del país en los últimos días.

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que este martes 17 el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México estará en combinación con la inestabilidad atmosférica.

Esto provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, cento y sur de la República mexicana, mientras que la onda de calor conitinuará en algunos estados.

Sistema metereológico 17 de marzo ı Foto: SMN Conagua

Los estados que tendrán una onda de calor son el sur y suroeste de Jalisco, el este de Colima , el centro y suroeste de Michoacán , el noroeste de Guerrero, el sur de Oaxaca, y el sur de Chiapas.

Para este martes no se tiene previsto que la Tormenta Negra afecte la Ciudad de México y el Estado de México, pues de acuerdo con el SMN en estas entidades las lluvias serán aisladas durante toda esta semana.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 17 marzo ı Foto: SMN Conagua

Pronóstico de lluvia 17 de marzo

Para que se considere que se trata de una Tormenta Negra, las precipitaciones deben superar los 70 milímetros por hora, por lo que esta afectará a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán este martes.

El pronóstico de lluvias fuertes, intensas, chubascos y posible caída de nieve y aguanieve para este martes 17 de marzo es el siguiente:

En el sur de Tabasco y el norte de Chiapas se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros.

En el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, suroeste de Campeche, y norte y oriente de Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

En Yucatán se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

En Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

En Guanajuato, Querétaro y Michoacán se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

En Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Tormenta Negra ı Foto: Especial

En cuanto a la posible caída de nieve o aguanieve, se espera que se registre en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

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