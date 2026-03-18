‘En Tijuana avanzamos con acciones hacia una ciudad más segura para todas’: Ismael Burgueño Ruiz

El gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz presentó el Primer Informe del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASE), una política pública que articula acciones institucionales para fortalecer la protección y los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. La estrategia posiciona a Tijuana como el único municipio de Baja California en implementar un programa de este alcance, con un enfoque integral basado en la prevención y la atención oportuna.

Durante la presentación, Ismael Burgueño Ruiz destacó que este esfuerzo forma parte de una prioridad asumida desde el inicio de su administración para atender una deuda histórica con las mujeres.

“En Tijuana estamos dando pasos sólidos para erradicar la violencia contra las mujeres, una estrategia que impulsamos para avanzar con acciones concretas hacia una ciudad más segura para todas”, expresó Ismael Burgueño Ruiz, al subrayar que el programa se estructura en cuatro ejes: prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.

El PIPASE contempla seis objetivos, 20 estrategias prioritarias y 53 acciones puntuales que serán implementadas por distintas dependencias municipales, lo que permite una intervención coordinada en temas de prevención, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.

Entre las acciones destacan el fortalecimiento de la atención psicológica y jurídica para mujeres en situación de violencia, la capacitación de personal municipal con perspectiva de género, la implementación de campañas de prevención en comunidades y escuelas, así como la coordinación con corporaciones de seguridad para brindar atención oportuna a casos de riesgo.

Estas acciones buscan incidir de manera estructural en la seguridad y bienestar de la población femenina.

“Somos un gobierno comprometido con generar las condiciones para que sus derechos, su integridad y su dignidad sean respetados”, afirmó el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz.

En ese sentido, la estrategia municipal se alinea a la visión nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a garantizar que las mujeres vivan sin violencia y con pleno ejercicio de sus derechos, reconociendo su papel fundamental en la construcción de un país más justo e igualitario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR