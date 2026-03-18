Gran Fondo de NY reunirá a más de mil 600 ciclistas de 20 países, impulsando turismo y economía de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez encabezó la presentación del circuito de ciclismo Gran Fondo Nueva York (GFNY), a realizarse por primera vez en Aguascalientes el próximo domingo 22 de marzo, con la participación de más de mil 600 ciclistas provenientes de 20 países.

“Cuando un evento de esta magnitud nos elige, se reconoce la solidez de nuestras instituciones, la confianza que genera nuestro estado y la seriedad con la que trabajamos para consolidar un entorno de calidad, de orden y de oportunidades; además, este tipo de encuentros fortalece nuestra economía, activa nuestro turismo, genera movimiento en los servicios y, sobre todo, coloca a Aguascalientes en una plataforma internacional de enorme valor”, precisó la gobernadora Tere Jiménez .

Asimismo, Tere Jiménez destacó que Aguascalientes cuenta con la mejor infraestructura deportiva y el entorno más seguro para recibir eventos de talla internacional; “queremos que aquí sea el epicentro, no solamente de las convenciones, sino también del deporte a nivel nacional e internacional; que sepan que Aguascalientes es un estado que tiene la infraestructura necesaria y suficiente para que los deportistas vengan a competir a nuestra entidad”, subrayó.

Shaun Gad, socio fundador del GFNY México, dijo que se eligió a Aguascalientes por su seguridad y por contar con lo necesario para albergar este evento deportivo de primer nivel. Agradeció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez por su liderazgo, visión y compromiso con el deporte.

“Siempre estamos buscando sedes que representen lo hermoso de este país y Aguascalientes es un lugar hermoso que nos ofrece una gran ruta para dar inicio a nuestra temporada, porque esta será la primera carrera del año; sin duda, Aguascalientes será una de las rutas más bellas que veremos en el GFNY”, subrayó.

Miguel González Castelán, integrante del Comité del GFNY México, detalló que esta carrera ciclista contará con dos rutas, una de 78 km y otra de 144 km. Comentó que el inicio del circuito será en la Isla San Marcos hasta la comunidad El Ocote, y de regreso al punto de partida. Destacó la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad de las y los participantes.

“Nuestra misión es detonar el deporte en México, en los estados, y estamos muy orgullosos de que la gobernadora Tere Jiménez y todo su equipo nos reciba este fin de semana para tener uno de los eventos de ciclismo más importantes de México y el mundo. Este fin de semana estaremos en los ojos de todo el mundo; Aguascalientes estará representando a México ante el mundo”.

Durante la rueda de prensa donde se dio a conocer este evento deportivo, también estuvieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Salvador Ortiz Esparza, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Liliana Yisell Robles Padilla, directora administrativa del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

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FGR