Marina del Pilar impulsa desarrollo de ensenada con inversión en infraestructura.

Con una inversión histórica en infraestructura, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda impulsa acciones estratégicas de movilidad que mejoran la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de las familias, destacando la construcción del Bulevar Maneadero Parte Alta como una de las obras principales en beneficio de la población.

Como parte de esta estrategia, se anunció que en junio de 2026 iniciará la construcción del Bulevar Maneadero Parte Alta, con una inversión de 310 millones de pesos, una obra clave para mejorar la movilidad y brindar mayor fluidez vial en una de las zonas con mayor tránsito.

“Estamos para seguir transformando la movilidad y el desarrollo, pero sobre todo para generar un impacto en el bienestar de las familias de Ensenada y transformar la vida de quienes transitan todos los días”, comentó Avila Olmeda.

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Estas acciones forman parte de un enfoque integral que no solo atiende la movilidad, sino también el bienestar de las comunidades, a través de las labores de la estrategia Corazones del Gobierno de Baja California, con intervenciones en colonias como Maneadero y Popular 89, donde se trabaja en la mejora de vialidades, centros de salud y transporte público, priorizando entornos más seguros y funcionales para las familias.

“Hemos invertido más de 1,200 millones de pesos en todo Ensenada. Aparte de ayudar a la seguridad en Maneadero Parte Alta, se beneficiará el traslado y el desarrollo de toda esa zona y en Baja California”, señaló el secretario de Infraestructura, Arturo Espinoza Jaramillo.

Asimismo, se realizan labores de bacheo, reencarpetado, sobrecarpeta y señalamiento vial en zonas estratégicas como el Valle de Guadalupe, bajo el enfoque de Calles Seguras, Familias Seguras, fortaleciendo una región productiva clave para el desarrollo económico del estado.

Hoy informamos las obras de infraestructura que llevaremos a cabo para mejorar la movilidad del Puerto de Ensenada:



🛣️ En junio inicia la construcción del Bulevar Maneadero Parte Alta, para acompañar el crecimiento de la zona con infraestructura digna.



💕 Con la Estrategia… pic.twitter.com/i2Ez4Qhusx — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) March 18, 2026

Las obras benefician directamente a más de 100 mil personas, además de contemplar un convenio con el Ayuntamiento de Ensenada para el Programa de Mejoramiento de Vialidades 2026, con una inversión adicional de 50 millones de pesos que impactará a más de 160 mil habitantes.

De igual forma, avanza la visión de infraestructura regional con el proyecto del Bypass Tijuana–Ensenada, cuya construcción inicia este 2026, alineado a las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la conectividad en la región.

“Este bypass va a venir a detonar nuevamente el desarrollo de toda esta región. Si le sumamos también el crecimiento que hay en cruceros, más el trayecto de Punta Colonet, realmente hay una inversión muy importante y una detonación del desarrollo económico en el municipio de Ensenada”, concluyó la titular del Ejecutivo.

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JVR