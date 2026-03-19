Cumple Evelyn Salgado en Jaleaca de Catalán compromiso con pueblos de la región.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la comunidad de Jaleaca de Catalán, en la Sierra de Chilpancingo, donde anunció una inversión superior a los 97 millones de pesos en obras de conectividad, agua potable, infraestructura educativa y desarrollo social, con el objetivo de atender rezagos históricos en la región.

Durante su gira, la mandataria estatal cumplió con se compromiso de regresar con resultados e instruyó a la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Estado (CAPASEG) realizar el levantamiento de proyectos ejecutivos en 28 localidades serranas, con el fin de avanzar en la cobertura de servicios básicos para las familias.

Arropada por el cariño de la gente, Evelyn Salgado destacó que su administración ha destinado más de 228 millones de pesos en la Sierra de Chilpancingo, de los cuales más de 76 millones corresponden a obras ejecutadas en Jaleaca de Catalán, marcando un antes y un después para esta comunidad.

Como parte del programa de infraestructura carretera 2026, y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 97 millones de pesos para fortalecer la conectividad regional. De este monto, 20 millones se destinarán a la segunda etapa del tramo Chilpancingo–Amojileca–Jaleaca de Catalán, así como a Xocomanatlán–Omiltemi, mientras que 77 millones serán aplicados con la SICT en diversos caminos que abarcan más de 38 kilómetros en la Sierra y pueblos santos.

“La Sierra siempre será una prioridad para este gobierno, no los vamos a dejar solos”, afirmó la gobernadora, acompañada por el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera.

Además, informó que para este 2026 se gestionan más caminos artesanales a través del programa de rehabilitación, junto con obras prioritarias en drenaje, agua potable y pavimentación, con una inversión adicional de 17 millones de pesos.

En materia de vivienda, precisó que en 2024 se realizaron 269 acciones con una inversión de 17 millones de pesos para la región, mientras que en 2025 se realizaron 90 acciones más por 11.7 millones. También se implementan acciones para combatir el gusano barrenador mediante programas del sector agropecuario estatal.

Regresamos a mi querido Jaleaca de Catalán para llevar la Feria de Servicios Integrales, acercando atención directa de nuestro gobierno a las familias.



En lo que va de la administración hemos invertido de +76 mdp en esta localidad. Y este 2026 seguiremos avanzando con más… pic.twitter.com/phoi8iNp53 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 19, 2026

Como parte de su política de cercanía con las comunidades, la gobernadora llevó una feria integral de servicios a Jaleaca de Catalán, donde 13 dependencias brindaron atención directa en salud, educación, obra pública, registro civil, desarrollo rural y bienestar social a habitantes de comunidades como Omiltemi, Tierra Colorada, Chautipan, El Fresno y Huacalapa.

Por su parte, el director de CICAEG, Martín Vega González, detalló que la pavimentación del camino Chilpancingo–Amojileca–Jaleaca de Catalán tiene una inversión de 9.2 millones de pesos, beneficiando a más de 35 mil habitantes.

En tanto, el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó que se han ejecutado 19 obras de agua potable, drenaje y saneamiento con una inversión de 70 millones de pesos en diversas localidades de la región, beneficiando a más de 12 mil personas. Asimismo, se construye una planta de tratamiento de aguas residuales en Jaleaca de Catalán con una inversión superior a los 17 millones de pesos.

La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, dijo que se destinó una inversión de más de 25.4 millones de pesos en obras como la laguna de oxidación en Xocomanatlán, así como acciones de vivienda en SanVicente.

En el rubro educativo, la gobernadora destacó la construcción de un aula de medios equipada en la secundaria técnica “Leonardo Bravo” de Jaleaca de Catalán, con una inversión de 3.6 millones de pesos.

Evelyn Salgado reiteró su compromiso con las comunidades serranas: “Vamos a seguir trabajando de la mano con todos los pueblos. No están solos, cuentan con el respaldo de su gobernadora y de todo el Gobierno del Estado”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo.

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JVR