Gobierno de Sinaloa realiza jornada de limpieza de playas en 11 municipios costeros.

En un esfuerzo sin precedentes por la protección del medio ambiente, el Gobierno del estado de Sinaloa llevó a cabo la jornada “Sinaloa, Limpia tus Playas”, una acción coordinada que se desarrolló de manera simultánea en los 11 municipios costeros, consolidando un movimiento ciudadano e institucional en favor de los ecosistemas marinos.

Esta iniciativa forma parte de la visión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025–2030, la cual busca reducir la contaminación, proteger los litorales y fortalecer la cultura ambiental en todo el país.

En Sinaloa, este esfuerzo es adoptado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha impulsado acciones concretas para preservar los recursos naturales y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

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La jornada fue coordinada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), consolidándose como una estrategia estatal que articula el trabajo de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, organizaciones civiles y cientos de voluntarias y voluntarios comprometidos con el bienestar ambiental.

Como parte de este despliegue estatal, el titular de SEBIDES, Omar López Campos, recorrió la playa Las Glorias en el municipio de Guasave, donde supervisó y participó en las labores de limpieza, acompañado por el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, así como por la presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, quien también acompañó al secretario durante este recorrido, junto a personal del Ayuntamiento.

En esta jornada realizada en Las Glorias participaron activamente más de 600 personas, contando con el respaldo de corporaciones y cuerpos de auxilio como Protección Civil, Guardia Nacional y la Policía Municipal, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en favor del medio ambiente.

Tras concluir esta jornada estatal de suma importancia para el cuidado del medio ambiente y la preparación de los destinos turísticos del estado, el secretario de SEBIDES destacó el valor de la participación colectiva y el impacto de estas acciones en la conservación de los ecosistemascosteros.

“Estamos impulsando una jornada histórica, simultánea en todo Sinaloa, porque queremos que nuestras playas estén listas para recibir a miles de familias en Semana Santa. No es solo limpiar, es generar conciencia y demostrar que en Sinaloa sabemos trabajar en equipo por nuestro entorno”, expresó.

Durante la jornada, la presidenta municipal también destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de acciones:

“Este día estuvimos aquí en una jornada simultánea que se lleva a nivel estatal de ‘Limpia tu Playa’. A nosotros nos corresponde nuestra bella playa de Las Glorias, y agradecerle a toda la sociedad civil, a los funcionarios y a empresarios y restauranteros que se sumaron a esta gran jornada. La verdad que ha sido muy exitosa; no sabemos todavía la cantidad, el tonelaje que se recolecte, pero sin embargo estamos en la lucha de mantener nuestra playa limpia e invitando en esta Semana Santa a los ciudadanos que vengan con responsabilidad y no dejen su basura. Tenemos la responsabilidad de mantener limpio nuestro entorno”.

Durante esta jornada, se realizaron labores de limpieza en playas emblemáticas de los municipios costeros:

Ahome – El Maviri

Guasave – Las Glorias

Angostura – Costa Azul

Navolato – El Tambor

Culiacán – La Guadalupana

Eldorado – Ponce

Elota – Ceuta

San Ignacio – Barras de Piaxtla

Mazatlán – Monumento al Pescador

Rosario – Caimaneros

Escuinapa – Teacapán

Cada residuo recolectado representa un paso firme hacia la conservación de la biodiversidad marina, la protección de los ecosistemas costeros y la construcción de un estado más limpio y sustentable.

Asimismo, se reconoció la participación activa de la ciudadanía, autoridades municipales y organismos que se sumaron a esta causa, demostrando que la suma de esfuerzos es clave para generar un impacto real.

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JVR