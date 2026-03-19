Madres hallan restos; ya se había revisado el lugar

TRABAJO de campo de las activistas de Jalisco, el 15 de marzo.

EL COLECTIVO Madres Buscadoras de Jalisco localizó el cuerpo de un joven y restos de otro que desapareció con él en diciembre de 2025, en un predio en el que la autoridad ya había revisado.

De acuerdo con la información disponible, una de las personas respondía al nombre de Brandon, que fue visto por última vez junto con dos de sus amigos identificados como Manuel y Juan Manuel, con quienes se reunió para celebrar un cumpleaños en Tlaquepaque.

A principios del año, restos de Juan Manuel y Manuel fueron hallados en una brecha de Acatlán de Juárez, cerca de la autopista Guadalajara-Colima.

3 jóvenes desaparecieron en este caso en diciembre de 2025

En el mismo lugar, personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco comenzó una búsqueda con un dron para dar con el paradero de Brandon, pero después de unos días dieron por terminada la exploración.

Casi un mes después, el colectivo decidió volver al lugar para realizar su propia búsqueda y finalmente dio con el cuerpo de Brandon y más restos de Juan Manuel.

“Finalmente logramos encontrar el fragmento de su cuerpo que faltaba. Pronto, los tres amigos podrán tener el descanso digno que la violencia intentó arrebatarles. Sus familias podrán cerrar la puerta de la incertidumbre y comenzar a caminar el duelo con la certeza de haberlos encontrado”, indicó el colectivo.