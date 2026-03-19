Plantea Sinaloa castigo por reclutar a menores

SESIÓN ORDINARIA del Congreso de Sinaloa, celebrada el 1 de abril de 2025.

La diputada local de Sinaloa Arely Berenice Ruiz López presentó una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades ilícitas, y sancionarlo con hasta 30 años de prisión.

En su exposición de motivos, la legisladora morenista subrayó que en México siete de cada 10 adolescentes reclutados por el crimen organizado crecieron en entornos de alta violencia criminal e intrafamiliar, según un informe presentado por la Secretaría de Gobernación en marzo de 2025.

El Dato: A PESAR de la recomendación de la ONU para tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores, México carece de una legislación federal explícita para este delito.

Añadió que, si bien el Gobierno de México señala que hay estados con mayor vulnerabilidad para el reclutamiento, resulta pertinente que en el estado de Sinaloa se tomen medidas.

Recordó que durante 2025 se dio un incremento importante de adolescentes detenidos, ya que la cifra de personas en el Centro de Internamiento de Adolescentes pasó de cuatro detenidos en septiembre de 2024, a 96 en diciembre de 2025.

La mayoría de los adolescentes participó en actividades como halconeo, portación de armas, narcomenudeo y vigilancia armada.

“Para el caso de nuestro país, existe un riesgo al no ser tipificado como delito, que coloca en vulnerabilidad a más de 250 mil menores de edad, según los testimonios de la Red por los Derechos de las Infancias de México”, añadió.

Por ello, pidió se tipifique el reclutamiento como delito, se establezcan rutas de prevención e identificación temprana y se elabore un programa nacional de desvinculación y reparación integral basado en el modelo técnico de las Guías de Atención e Incidencia Niñez Primero.

Además, señaló que, de enero a diciembre del año pasado, al menos 70 menores de edad fueron privados de la vida derivado de la situación de violencia en la entidad.

La diputada guinda recordó que existen antecedentes internacionales para legislar en materia del reclutamiento, pues el 12 de febrero de 2022 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, a través de la resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de la ONU, mismo que fue suscrito por el Estado mexicano.

Las modificaciones al Código Penal de Sinaloa establecen lo siguiente: “Comete el delito de reclutamiento de personas menores de 18 años quien, por cualquier medio reclute, induzca, capte, invite, convenza o utilice a una niña, niño o adolescente para que participe directa o indirectamente en la comisión de cualquier delito previsto en este Código.

“A quien incurra en este delito se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y de doscientos a mil días de multa.

“Además, se aumentará en una mitad cuando el delito sea cometido por el ascendiente, adoptante, tutor o familia de la víctima, así como cuando el responsable tenga a la víctima bajo su custodia, guardia, educación o cuidado.

“De igual forma, cuando se ejerza violencia física, moral o psicológica en contra de la víctima o la víctima se encuentre en situación de orfandad, situación de calle, discapacidad, migración o cualquier otra situación de vulnerabilidad.

“Así como cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas pertenecientes a instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia”, concluye el texto.