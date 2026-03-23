Vuelca tráiler sobre la México - Cuernavaca y provoca cierre total; reportan un muerto | VIDEO

Vuelva tráiler sobre la México - Cuernavaca; provoca cierre total de circulación y reportan un muerto.

Un camión de carga sufrió una volcadura sobre la autopista México - Cuernavaca, lo que provocó un cierre total de circulación a causa de las maniobras para retirar la unidad, así como la muerte de un pasajero de un vehículo que circulaba cerca del tráiler siniestrado.

Medios locales reportaron que, la mañana de este lunes, un camión de carga que transportaba varias toneladas de pet se volcó a la altura del kilómetro 66 de la citada autopista, cuando intentaba incorporarse a la altura de la curva conocida como “La Pera”.

#ULTIMAHORA Muere hombre al interior de su auto luego de ser impactado por la caja de un tráiler que volcó en el km 66+700 de la #autméxicocuernavaca El chofer perdió el control al entrar a la curva de la zona de La Pera y causó el accidente que también dejó a otro carro dañado pic.twitter.com/38TP7ZF8AJ — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) March 23, 2026

No obstante, el chofer del camión de carga perdió el control, lo que provocó que la unidad se volcara.

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Según reportes, varios vehículos más fueron impactados por esta volcadura, lo que provocó la muerte del conductor de uno de ellos. Se desconoce si hubo más personas heridas o fallecidas a causa de este accidente.

Además, el reporte del deceso fue realizado por medios locales de manera extraoficial, y las autoridades estatales no han confirmado la información.

Accidente en la México-Cuernavaca



Un automóvil particular resultó severamente dañado después de que un tráiler se volcara en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva de La Pera, en dirección norte. El incidente también afectó el carril sur, causando congestión en… pic.twitter.com/IWSyhPgOCv — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 23, 2026

Por otro lado, las labores para retirar el tráiler volcado provocaron un cierre total a la altura del kilómetro 66 de la México - Cuernavaca, el cual se ha extendido por varias horas y, según autoridades, no cuenta con un tiempo fijo para su conclusión.

Así lo informó Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual destacó que hay un cierre a la circulación en ambos sentidos del citado punto a causa de “maniobras de trasvase de carga”.

Buenas tardes, continúa el cierre a la circulación por atención del accidente. No se cuenta con un tiempo estimado de apertura. Cualquier novedad se dará a conocer a través de este medio y en el 074. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

“Continúa el cierre a la circulación por atención del accidente. No se cuenta con un tiempo estimado de apertura. Cualquier novedad se dará a conocer a través de este medio y en el 074. Toma tus precauciones”, escribió Capufe en una publicación en redes sociales.

La dependencia detalló que se da acceso por el campamento La Pera CAPUFE. Mientras que Guardia Nacional Carreteras recomendó como ruta alterna la carretera Libre México - Cuernavaca.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoCuernavaca. Se informa a las personas que se registran diversos eventos, que afectan la circulación:



🔘Km 66, continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por maniobras de trasvase de carga. Dir. Cuernavaca, se da vialidad por el Campamento La… — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

En el mismo sentido, Capufe detalló que otros episodios comprometen la circulación sobre la autopista México - Cuernavaca, información que se transcribe a continuación:

Km 71, dirección CDMX. Continúa cierre en la gaza de incorporación de la Aut. La Pera - Cuautla.

Km 80, dirección CDMX. Carga vehicular en la gaza de salida a la Ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz).

Capufe advirtió que se realizan labores de emergencia en los puntos afectados, por lo que urgió a los usuarios a tomar precauciones.

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