Edgar Maldonado destaca avances en seguridad, atención ciudadana y derechos humanos.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, compareció ante el Congreso del estado, donde presentó los principales avances de su gestión en materia de seguridad, atención ciudadana, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Durante su intervención, resaltó la realización de mil 516 mesas estatales y regionales para la Construcción de la Paz y Seguridad, de las cuales 255 fueron de carácter estatal —50 presenciales y 205 virtuales—, además de mil 259 regionales y una sesión interestatal. Estas acciones forman parte de la estrategia para coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

En materia de derechos humanos, informó que se capacitó a 600 personas mediante 24 cursos enfocados en temas como igualdad, diversidad, inclusión y discapacidad. Asimismo, se brindó atención a 860 personas y se efectuaron 627 canalizaciones a diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, el IMSS, el ISSSTE, el DIF Morelos y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Respecto a los 36 municipios de la entidad, Maldonado Ceballos detalló que se atendió a 580 ciudadanos tanto en oficinas como en recorridos regionales, además de realizar 130 canalizaciones relacionadas con temas de agua, Registro Agrario Nacional, movilidad y transporte. También se llevaron a cabo 187 reuniones con presidentes municipales, 15 con ayudantes municipales, 10 con comisariados ejidales y 72 con otras autoridades locales.

En cuanto a la niñez morelense, destacó la creación del Consejo Consultivo de este sector y la instalación de 34 sistemas municipales de protección integral. Además, se firmaron cuatro convenios estratégicos con instituciones como la SEP, el CECyTE, el INDEM y el Sistema Penitenciario.

El secretario de Gobierno subrayó que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una prioridad para el Gobierno estatal, como parte de los avances en distintas áreas de la dependencia.

Sobre movilidad, señaló que más de cinco mil unidades de transporte público cuentan con revisiones periódicas para garantizar un servicio adecuado, mientras que 310 vehículos fueron dados de baja por inoperantes. Asimismo, reiteró el impulso a la regularización del transporte privado con permisos o placas foráneas mediante un esquema de subsidios que permite obtener documentación local sin penalizaciones.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, indicó que durante 2025 se realizaron 296 acciones en 26 municipios, así como 50 acompañamientos a familiares ante la Fiscalía General del Estado.

En el ámbito de protección civil, informó que se capacitó a 2 mil 400 personas en gestión de riesgos y se invirtieron 1.2 millones de pesos en el fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica, con cobertura en los 36 municipios. En el mismo periodo se atendieron 2 mil 144 incendios y se implementó un sistema integral de atención de emergencias mediante la regionalización de servicios especializados.

Asimismo, se puso en marcha la primera fase de un proyecto ante el Fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales, que permitió la adquisición de cinco ambulancias y cuatro camiones de bomberos, destinados a centros estratégicos ubicados en Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla, Jantetelco y Puente de Ixtla.

Finalmente, Maldonado Ceballos informó que se destinaron más de seis millones de pesos para la modernización de la base de datos geoespacial, incorporando metodologías actualizadas para el análisis de riesgos, lo que permitió identificar 72 zonas críticas integradas al Atlas Estatal de Peligros y Riesgos.