Llevan a proceso penal a exgobernador de BC

El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso ligado a la contratación de la empresa Next Energy para el establecimiento de una planta fotovoltaica en Mexicali, que comprometía recursos públicos sin contar con los permisos necesarios.

De acuerdo con reportes locales, durante la audiencia, que duró cerca de 24 horas, un juez resolvió que el también exsenador por Morena —y que se pasó al PT— enfrentará el proceso penal en libertad, en calidad de coautor con dolo.

EL DATO: LA SIGUIENTE audiencia del caso de peculado y abuso de autoridad del exmandatario de Baja California quedó programada por el juzgado para el próximo 25 de septiembre.

La defensa del exmandatario estatal señaló que los señalamientos por parte de la autoridad son incompetentes, derivado de que los delitos que se le busca imputar están relacionados con actos de corrupción; es decir, que tendría que haber sido la fiscalía en dicha materia la encargada de la investigación.

Además, argumentó que no existen pruebas para vincular a Bonilla Valdez, derivado de que, en el caso de abuso de autoridad, un pago por 123 millones de pesos se realizó en un lapso del 20 de enero al 11 de febrero del 2022, siendo un tiempo posterior a que el exgobernador terminara su administración.

La denuncia contra Jaime Bonilla ocurrió hace cuatro años; sin embargo, el proceso no pudo avanzar durante todo este tiempo derivado del fuero con el que contaba el exfuncionario cuando fue legislador.

A inicios de marzo del 2026 se le giró una orden de presentación, razón por la cual ya no pudo dilatar más el proceso.

Como medida cautelar, el juez determinó que el exfuncionario tendrá que pagar 100 mil pesos y otorgó seis meses para el cierre de la investigación complementaria, para iniciar el juicio.

Tras salir de los juzgados, Jaime Bonilla Valdez dijo que no le sorprendió su vinculación a proceso penal por los delitos antes mencionados y agregó que es “para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”.

“No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, señaló.

El exfuncionario público también argumentó que todas sus faltas a las audiencias estaban justificadas.

100 Mil pesos fijó el juez a Jaime Bonilla Valdez como garantía

“Sabíamos que iban a empapelarnos porque ese ha sido el proceso de todos mis colaboradores. ¿Por qué iba a ser diferente conmigo? Ha sido difícil reunirme y aquí estuve, la penúltima fue de 14 horas y ésta fue de 24 y media y se cubrió todo; no veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ése era el propósito”, dijo.

Al referirse al caso, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que no existe ningún tinte político sobre el proceso legal contra Jaime Bonilla Valdez por el caso de la planta fotovoltaica de Next Energy.

Durante la conferencia mañanera desde Playas de Rosarito, Ávila Olmeda indicó que el exgobernador no es el único acusado, sino que hay nueve personas más implicadas. “Estamos hablando de miles de millones de pesos; él podrá decir lo que considere para su defensa, es un proceso; si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera”, manifestó.