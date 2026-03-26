Productos de Aguascalientes llegan a nuevos mercados internacionales con Foodex Japón 2026.

Productores de Aguascalientes participaron en Foodex Japón 2026, la feria de alimentos y bebidas más importante de Asia, donde presentaron sus productos ante más de 3 mil empresas de 80 países.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, explicó que esta misión tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades de venta y conectar a las empresas locales con compradores internacionales, especialmente de la región Asia-Pacífico.

En esta edición participaron empresas como DILUSA, del sector cárnico, y H2O, de bebidas energéticas, quienes lograron resultados concretos: más de 60 contactos comerciales, 10 acuerdos de venta inmediatos y la posibilidad de llevar sus productos a países como Japón, Corea, Mongolia y Estados Unidos. Además, se estima que estas acciones generen ventas superiores a 170 millones de pesos para 2027.

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Estos avances dan continuidad al trabajo realizado desde 2025, cuando otras empresas de Aguascalientes comenzaron a posicionarse en el mercado asiático.

El titular de Sedecyt destacó que el Gobierno del Estado continuará impulsando a las empresas locales para que lleguen a más mercados internacionales, generen más ventas y fortalezcan la presencia de Aguascalientes en el mundo.

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JVR