Huixquilucan inicia Operativo Semana Santa 2026: Refuerzan vigilancia y blindaje vecinal

A partir de este domingo 29 de marzo, el Gobierno de Huixquilucan pondrá en marcha el operativo municipal “Semana Santa 2026”, el cual estará vigente hasta el próximo domingo 12 de abril, para salvaguardar la integridad física de la población y de los turistas que visiten el territorio, así como su patrimonio, con el propósito de que las celebraciones religiosas y el periodo vacacional se realicen en un clima de paz, armonía y tranquilidad.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que se desplegará un operativo especial, conformado por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, el cual abarcará las zonas Tradicional, Popular y Residencial que integran el territorio, y contempla patrullajes preventivos y presencia 24/7 en las 49 comunidades y 22 fraccionamientos.

Elementos de Seguridad Pública y Vialidad refuerzan la vigilancia en centros religiosos y zonas comerciales de Huixquilucan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Este operativo tiene el objetivo principal de cuidar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que visiten Huixquilucan en esta temporada vacacional. Los elementos de seguridad reforzarán su presencia en las zonas de alta afluencia, como lo son centros turísticos, templos religiosos, iglesias, plazas comerciales y espacios culturales, entre otros, con el fin de que estén tranquilos y en un ambiente de paz y orden”, resaltó la alcaldesa Romina Contreras.

En este marco, Romina Contreras agregó que elementos de la policía municipal, así como de la Coordinación de Protección Civil, Unidad de Rescate y Cuerpo de Bomberos, estarán presentes en las inmediaciones de centros religiosos, para resguardar a los feligreses que asisten a la celebración del Domingo de Ramos, las procesiones, viacrucis y otras tradiciones llevadas a cabo con motivo de la Semana Santa.

El operativo municipal contempla patrullajes preventivos en las 49 comunidades y 22 fraccionamientos del territorio. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Además, habrá patrullajes 24/7 por las comunidades, colonias y fraccionamientos de Huixquilucan, principalmente en horario nocturno, para prevenir delitos como el robo a casa habitación, pues muchas familias aprovechan los días de asueto para salir de vacaciones.

En tanto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, explicó que elementos de esta corporación realizarán operativos para agilizar el tránsito vehicular en los puntos de mayor concentración; no obstante, invitó a las y los huixquiluquenses a respetar el Reglamento de Tránsito y Vialidad, con el fin de evitar accidentes automovilísticos.

Elementos de Seguridad Pública y Vialidad refuerzan la vigilancia en centros religiosos y zonas comerciales de Huixquilucan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

A estas acciones, se suma el Operativo Conjunto “Semana Santa 2026”, que pusieron en marcha Huixquilucan y las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa desde el pasado 24 de marzo, con el propósito de mantener a la Zona Poniente como la región más segura del Valle de México, donde participan más de cien elementos y 44 unidades móviles de las tres corporaciones, para blindar los puntos limítrofes entre estas demarcaciones durante el periodo vacacional.

También, desde los dos Centros de Mando se vigilará todo el territorio para monitorear que las actividades se realicen sin contratiempos y se intensificarán patrullajes en los límites con las demarcaciones vecinas como Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan; además de llevar a cabo diversos operativos como Blindaje, Carrusel, Cuentahabiente Seguro, Escudo, Filtro, Huixquilucan Seguro, Mochila Segura, Pasajero Seguro, Presencia y Tecolote, entre otros.

El Gobierno de Huixquilucan reitera a la población que, en caso de emergencia, puede comunicarse a los teléfonos del Centro de Mando o de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

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