Registran tráfico e incidentes en carreteras por inicio de vacaciones de Semana Santa

Aspecto del tráfico en carreteras hacia y desde la CDMX.

Carreteras federales registran tráfico y algunos incidentes durante este fin de semana, el primero del periodo vacacional de la Semana Santa, que miles de personas aprovechan para viajar a otros estados del país.

Desde el sábado, inicio del fin de semana, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras han documentado las incidencias que se han registrado en carreteras, en su mayoría relacionadas con el tráfico por el periodo vacacional.

Así, la tarde del sábado, Capufe informó que se registró carga vehicular en diversos puntos de algunas de las carreteras más transitadas desde y hacia la Ciudad de México, entre ellas:

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Querétaro

Libramiento Cuernavaca

Autopista La Pera - Cuautla

Sin embargo, para este domingo, se han registrado otros incidentes en carreteras del país, que ha complicado la circulación en medio del tráfico registrado por el periodo vacacional de Semana Santa.

De esta forma, según Capufe, la mañana de este domingo se registró un accidente a la altura del kilómetro 237 de la autopista Cuacnopalan - Oaxaca, que provocó un “cierre parcial de circulación”.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuacnopalan - Oaxaca, km 237, dirección Oaxaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

Más temprano, una situación similar se registró en la autopista La Tinaja - Isla, a la altura del kilómetro 102. Ahí, según Capufe, se registró un accidente que, si bien fue atendido con celeridad, mantuvo un cierre parcial de circulación debido a la presencia de equipos de emergencia.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 102, dirección Isla. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad. Atiende las… — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

Por otro lado, Guardia Nacional Carreteras informó que, durante la madrugada, se registró la volcadura de un camión de carga sobre el kilómetro 164 de la autopista San Luis Potosí - Matehuala, lo que provocó un cierre a la circulación.

#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 164+500, de la carretera 2370 San Luis Potosí-Matehuala. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/9RTMV4kAju — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 29, 2026

Un incidente similar se registró a la altura del kilómetro 160 de la autopista Tepic - Mazatlán, en Sinaloa, lo que, de igual manera, provocó un “cierre parcial de circulación”.

#TomePrecauciones en #Sinaloa se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 160+500, de la carretera Tepic–Mazatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/57BWh3RnfX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 29, 2026

Otros choques se han registrado en carreteras de Monterrey, Veracruz y otros estados, donde se espera la llegada de turistas en el marco del periodo vacacional.

Asimismo, Capufe advirtió que los días 30 de marzo y 1 de abril, y nuevamente el 6 y 7 de abril, habrá un cierre parcial a la altura del kilómetro 20 de la autopista México - Puebla, como parte de las obras del trolebús Chalco - Santa Martha.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

Capufe y otras autoridades han urgido a tomar precauciones tanto para este cierre como para el tráfico e incidentes viales.

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