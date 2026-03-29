Registran tráfico e incidentes en carreteras por inicio de vacaciones de Semana Santa

Carreteras federales registran tráfico y algunos incidentes durante este fin de semana, el primero del periodo vacacional de la Semana Santa, que miles de personas aprovechan para viajar a otros estados del país.
Desde el sábado, inicio del fin de semana, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras han documentado las incidencias que se han registrado en carreteras, en su mayoría relacionadas con el tráfico por el periodo vacacional.
Así, la tarde del sábado, Capufe informó que se registró carga vehicular en diversos puntos de algunas de las carreteras más transitadas desde y hacia la Ciudad de México, entre ellas:
Prevén en Semana Santa 4.03 millones de turistas
- Autopista México - Cuernavaca
- Autopista México - Querétaro
- Libramiento Cuernavaca
- Autopista La Pera - Cuautla
Sin embargo, para este domingo, se han registrado otros incidentes en carreteras del país, que ha complicado la circulación en medio del tráfico registrado por el periodo vacacional de Semana Santa.
De esta forma, según Capufe, la mañana de este domingo se registró un accidente a la altura del kilómetro 237 de la autopista Cuacnopalan - Oaxaca, que provocó un “cierre parcial de circulación”.
Más temprano, una situación similar se registró en la autopista La Tinaja - Isla, a la altura del kilómetro 102. Ahí, según Capufe, se registró un accidente que, si bien fue atendido con celeridad, mantuvo un cierre parcial de circulación debido a la presencia de equipos de emergencia.
Por otro lado, Guardia Nacional Carreteras informó que, durante la madrugada, se registró la volcadura de un camión de carga sobre el kilómetro 164 de la autopista San Luis Potosí - Matehuala, lo que provocó un cierre a la circulación.
Un incidente similar se registró a la altura del kilómetro 160 de la autopista Tepic - Mazatlán, en Sinaloa, lo que, de igual manera, provocó un “cierre parcial de circulación”.
Otros choques se han registrado en carreteras de Monterrey, Veracruz y otros estados, donde se espera la llegada de turistas en el marco del periodo vacacional.
Asimismo, Capufe advirtió que los días 30 de marzo y 1 de abril, y nuevamente el 6 y 7 de abril, habrá un cierre parcial a la altura del kilómetro 20 de la autopista México - Puebla, como parte de las obras del trolebús Chalco - Santa Martha.
Capufe y otras autoridades han urgido a tomar precauciones tanto para este cierre como para el tráfico e incidentes viales.
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