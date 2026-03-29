Vinculan a proceso a tres personas detenidas con más de 11 kilos de heroína en Coahuila

Tres personas detenidas con más de 11 kilogramos de heroína en Saltillo, Coahuila, fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de ese narcótico, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como José “N”, Alicia “N” y Renato “N”, fueron detenidos por elementos del Gabinete de Seguridad y de la Policía Federal Ministerial. Sin ofrecer más detalles, la FGR precisó que las autoridades les aseguraron 11.4 kilogramos de heroína ocultos en un tubo de metal que transportaban en la parte trasera de un vehículo.

Asimismo, informó que los detenidos permanecerán en prisión preventiva oficiosa, y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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En fotografías compartidas por la FGR se observan diversas bolsas de plástico transparentes que contienen polvo de color pardusco y una sustancia obscura, recubierta por una capa aceitosa de tono verdoso.

La #FGR a través de la #FECOR en #Coahuila, obtuvo vinculación a proceso en contra de Alicia “N”, José “N” y Renato “N”, por su probable participación en el delito contra la salud. Derivado de trabajos del @GabSeguridadMX, al ser detenidos se les aseguraron 11.4 kg. de heroína,… pic.twitter.com/C3csOSQ0ZJ — FGR México (@FGRMexico) March 30, 2026

A proceso, otro hombre detenido con más de 25 kilos de metanfetamina y marihuana

En otras noticias de Coahuila, el pasado 27 de marzo la FGR informó la vinculación a proceso de un hombre detenido en días pasados en Saltillo con más de 25 kilogramos de droga.

Tras una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Cristofer “N” sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza. Durante el operativo, las autoridades aseguraron un vehículo así como 14 kilos 626 gramos de clorhidrato de metanfetamina, y 11 kilos 658 gramos de marihuana, distribuidos en múltiples bolsas y empaques de plástico.

Aunque la FGR no precisó la fecha exacta de la detención, habría ocurrido entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, pues el Gabinete de Seguridad informó el 23 de marzo la captura y el aseguramiento de los narcóticos y un vehículo en Saltillo.

Finalmente, un juez de control dictó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Aseguramiento de marihuana en Saltillo, Coahuila. ı Foto: FGR

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cehr