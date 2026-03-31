En la lucha contra el cáncer

Américo Villarreal supervisa modernización del Centro Oncológico de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas indicó que en fecha próxima entrará en funcionamiento acelerador lineal que reducirá tiempos de tratamiento

Américo Villarreal supervisa modernización del Centro Oncológico de Tamaulipas.
Américo Villarreal supervisa modernización del Centro Oncológico de Tamaulipas. Foto: Especial.
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La Razón Online

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, efectuó una visita de supervisión al Centro Oncológico de Tamaulipas en Ciudad Victoria, donde revisó los avances de la obra de remodelación y el equipamiento del área de radioterapia, que ya cuenta con el acelerador lineal.

Acompañado de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, el mandatario arribó la tarde de este martes a este centro hospitalario, donde fue recibido por el director, Francisco Alberto Velasco Canseco. Durante su recorrido, saludó a pacientes y dialogó con el personal, para posteriormente supervisar el área donde se encuentra el acelerador lineal.

El director del Centro Oncológico brindó una amplia explicación sobre las obras de remodelación y equipamiento, que a la fecha registran un avance del 85% y que una vez concluidas beneficiarán a un millón 624 mil habitantes sin seguridad social en Tamaulipas.

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La inversión en este acelerador lineal es de aproximadamente 135.13 millones de pesos, a lo que se suman 28 millones de pesos de inversión estatal para obra complementaria.

De acuerdo con la información proporcionada al gobernador, se prevé que este moderno equipo, entre en operación a mediados del año, una vez que se cumplan los requisitos correspondientes y se cuente con la licencia de operación.

Este es un equipo de alta tecnología para radioterapia, el cual es de mayor beneficio para las y los pacientes, al generar menos efectos secundarios y reducir los tiempos de tratamiento.

De manera paralela, se realizan trabajos en la obra complementaria de esta área anexa a radioterapia, que incluyen la construcción de consultorios e instalaciones sanitarias.

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JVR

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