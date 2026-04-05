Mega bloqueo Jalisco lunes 6 de abril: ¿En dónde y a qué hora comienza?

Pese a que el pasado 2 de abril los transportistas y agricultores informaron que posiblemente el mega bloqueo podría cancelarse, los planes iniciales siguen en pie luego de no haber obtenido respuestas favorables.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se reunieron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para hablar sobre sus demandas.

Por medio de un video los representantes de ambos gremios informaron que esperaban una respuesta tangible por parte de las autoridades sobre sus demandas, y en caso de que esta respuesta fuera positiva podrían suspender la manifestación de este lunes.

Establecieron como fecha límite este sábado 4 de abril por lo que hasta el momento no han emitido información sobre una cancelación, y se continúan compartiendo imágenes sobre el paro nacional de este lunes.

Paro nacional FNRCM ı Foto: Redes Sociales

Mega bloqueo en Jalisco

El FNRCM informó que Jalisco se unió al paro nacional de este lunes 6 de abril, que comenzará a partir de las 07:00 horas en distintos puntos estratégicos de cada una de las entidades que se ha unido a sus manifestaciones.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, este paro nacional y mega bloqueo se realizará con la finalidad de pedir soberanía alimentaria, costos justos de diésel, eliminación del IEPS, precios dignos para los productores, seguridad en carreteras, agua y tecnología.

También se pide revisión del T-MEC, recuperación presupuestal, infraestructura hidráulica, apoyo al financiamiento, tecnificación del campo, rescate apícola y apoyo a la ganadería.

Se espera que los bloqueos viales se realicen en puntos clave para la vialidad de las entidades, en casetas y en las carreteras principales, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

Paro nacional Michoacán y Jalisco ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, se espera que en Jalisco las vialidades afectadas sean las siguientes:

Autopista de México-Guadalajara

Carretera Federal 45

Autopista Guadalajara-Colima

Maravatío-Zapotlanejo

Irapuato-Zapotlanejo

Ambos gremios buscan llegar a acuerdos y soluciones tangibles con las autoridades correspondientes, pues de acuerdo con lo informado por los representantes de ANTAC y FNRCM, hasta el momento no han visto resultados sobre la agenda que ya habían planteado desde noviembre del 2025.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados por medio de canales oficiales de las autoridades correspondientes para evitar contratiempos en sus traslados.

Asimismo, se recomienda manejar con precaución, consultar en tiempo real los reportes viales y anticipar sus traslados, pues se espera que los bloqueos y movilizaciones continúen durante la mañana y parte de la tarde del lunes.

Paro nacional FNRCM y ANTAC ı Foto: Redes Sociales

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