Conductor arrolla a familia frente a hospital del IMSS en Tecámac; hay 4 muertos y 7 heridos | VIDEO

Un conductor en supuesto estado de ebriedad arrolló a una familia frente al Hospital General Regional 200 del IMSS, en Tecámac, Estado de México, hechos por los cuales hay cuatro personas muertas y siete lesionadas, mientras que el presunto responsable fue detenido.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 06:00 horas de este lunes, un conductor manejó su vehículo a toda velocidad sobre la carretera México - Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, a la altura del citado hospital.

🚨⚠️ TRAGEDIA EN TECÁMAC

Esta madrugada se registró un accidente al exterior del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan.

💔 Saldo preliminar:⁰• 4 personas fallecidas⁰• 7 personas heridas

⚠️ Entre las… pic.twitter.com/JSHs9T6SS5 — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) April 6, 2026

En su paso, el conductor arrastró a varias personas, la mayoría integrantes de una misma familia que se encontraban al exterior del nosocomio para esperar respuestas sobre el estado de salud de familiares al interior del mismo.

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Poco después, se reportó que, de todas las afectadas, al menos cuatro perdieron la vida, mientras otras siete resultaron lesionadas.

Así lo confirmó la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong, quien, en redes sociales, informó que las autoridades municipales ya se encuentran investigando los hechos.

#Tragedia 💥 ¡Borracho mata a 4 afuera de un hospital!



Conductor en estado de ebriedad embiste a una decena de personas que estaban afuera del Hospital General Regional 200 del IMSS, en Tecámac.



Cuatro integrantes de una familia que estaban afuera del nosocomio perdieron la… pic.twitter.com/wprIUxL7W2 — Callejero Noticias (@CallejeroPue) April 6, 2026

“Varias familias, que se encontraban en espera de noticias de sus seres queridos, fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado 4 vidas y ha dejado 7 personas heridas”, escribió en redes.

En este sentido, la alcaldesa precisó que, de acuerdo con las primeras indagaciones, el conductor que provocó el accidente había estado conduciendo “en exceso de velocidad y en estado inconveniente”.

Por lo anterior, explicó, el sujeto fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes, donde será la Fiscalía General de Justicia la que determine su situación jurídica.

En el mismo sentido, la edil detalló que en el incidente hubo dos vehículos involucrados, aunque no informó si por estos hechos hubo una segunda persona detenida.

Rosi Wong detalló que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, elementos de la Guardia Civil y la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar para atender a las víctimas, así como resguardar la zona y proceder conforme a la ley.

“He instruido al Sistema DIF Municipal para que se mantenga cercano a las familias afectadas, brindando acompañamiento, apoyo emocional y toda la asistencia necesaria en este momento de profunda tristeza”, escribió.

Finalmente, la alcaldesa municipal expresó sus condolencias por la pérdida de las cuatro víctimas mortales, y aseguró que Tecámac se encuentra “de luto” por estos hechos.

“A ellas, a quienes hoy enfrentan la pérdida o el dolor, les abrazo con toda la solidaridad y el respeto que merecen. [...] Hoy, Tecámac se encuentra de luto. Es momento de unirnos como comunidad, de abrazarnos en el dolor y de acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó.

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