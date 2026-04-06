Semana Santa deja derrama económica de 564 millones de pesos en Oaxaca

La secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, informó que durante la temporada vacacional de Semana Santa, Oaxaca registró una derrama económica de 564 millones de pesos en los principales destinos turísticos del estado.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, la funcionaria presentó los indicadores turísticos preliminares del 30 de marzo al 5 de abril, periodo en el que se registró la llegada de 120 mil 309 visitantes y una ocupación hotelera promedio del 70.53 por ciento en la ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.

Oaxaca registró la llegada de 120 mil 309 visitantes durante Semana Santa. ı Foto: Cortesía

En comparación con el mismo periodo de 2025, estas cifras representan un incremento del 13.34 por ciento en la afluencia turística y de 4.94 por ciento en la derrama económica.

Detalló que el sábado 4 de abril se alcanzó el mayor nivel de ocupación, con el 84.41 por ciento en los tres destinos. Del total de visitantes, 108 mil 367 turistas fueron nacionales y 11 mil 942 internacionales.

Módulos de información turística en Oaxaca. ı Foto: Cortesía

Asimismo, los cuatro aeropuertos de Oaxaca atendieron a más de 79 mil pasajeros. En paralelo, se brindó orientación a 555 turistas en 12 módulos de información turística, mientras que los Ángeles Verdes atendieron 121 servicios carreteros y ofrecieron atención a 517 viajeros.

“Oaxaca vio una Semana Santa extraordinaria, una temporada que no sólo confirma nuestra fortaleza como destino turístico, sino que demuestra que cuando hay coordinación, identidad y visión, los resultados llegan y se traducen en bienestar para nuestra gente” Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo de Oaxaca



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cehr