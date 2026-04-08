‘Elisa la Yuca’ ingresa a zona de manglares de Sisal y ahuyenta a flamencos en anidación

La presencia de la influencer conocida como “Elisa la Yuca” en la zona de manglares de Sisal, en el municipio de Hunucmá, generó controversia y críticas en redes sociales, luego de que se evidenciara una interacción que habría alterado el comportamiento de flamencos en su entorno natural.

Durante el episodio, la creadora de contenido también se refirió a las aves como una “plaga”, lo que intensificó la indignación entre usuarios.

El caso se volvió tema de conversación no solo por la difusión de imágenes, sino por el impacto que este tipo de acciones puede tener en ecosistemas sensibles.

Usuarios y especialistas coincidieron en que la intervención humana directa, especialmente en zonas de resguardo de fauna, representa un riesgo para especies que dependen de condiciones específicas para sobrevivir.

🚨Idignantes estos actos en los manglares de Sisal, #Yucatán 🦩



La influencer Elisa la Yuca desató críticas en redes tras difundir un video en manglares de #Sisal, donde irrumpió con música, provocando la huida de #flamencos en plena etapa de anidación.



🔴Usuarios exigen la… pic.twitter.com/h5GQp5SHTN — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 9, 2026

Sisal forma parte de un sistema de humedales y manglares de alta relevancia ecológica en la costa yucateca. En estas áreas habitan diversas especies, entre ellas los flamencos, que utilizan estos espacios para alimentarse y descansar.

La alteración de su entorno —ya sea por ruido, cercanía o invasión de su hábitat— puede generar reacciones inmediatas como el desplazamiento de las aves, pero también efectos más complejos a mediano plazo, como cambios en sus patrones de conducta o abandono de zonas clave.

En el material difundido, la influencer señala que se encontraba frente a una gran concentración de flamencos, destacando la cantidad de aves en el sitio. Aunque menciona que posteriormente le informaron que no se debe reproducir música en la zona, asegura que desconocía esa restricción.

Asimismo, comenta que los animales reaccionaron al sonido, lo que provocó que comenzaran a moverse y dispersarse.

Durante la grabación, también se refiere a la parvada como una “plaga”, al tiempo que continúa describiendo el número creciente de flamencos y calificando la escena como “preciosa”.

Debate por el uso de espacios naturales

El incidente también reavivó la discusión sobre el uso de áreas naturales como escenarios para la creación de contenido digital. En particular, se cuestiona la falta de regulación y de conciencia sobre los límites que deben respetarse en estos entornos.

Colectivos ambientalistas han insistido en que los manglares y humedales no son espacios recreativos convencionales, sino zonas protegidas que requieren medidas estrictas de conservación.

Ante la polémica, voces en redes sociales han hecho un llamado a reforzar la educación ambiental y promover prácticas responsables, tanto entre visitantes como entre creadores de contenido.

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MSL