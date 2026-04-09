Inaugura Evelyn Salgado el camino artesanal Santa María-Zintapala en Tecpan de Galeana

Al inaugurar el camino artesanal Santa María-Zintapala, en donde se invirtieron casi 10 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que en Guerrero se impulsa una transformación desde la raíz, con los pueblos y las comunidades, para lograr un estado en mejores condiciones.

En su gira de trabajo por la región de Costa Grande, la mandataria estatal detalló que esta inauguración forma parte de una serie de cuatro acciones, que de manera conjunta tienen una inversión de 39 millones de pesos, para la consolidación de los caminos artesanales de Ramal Santa Lucía, Bajitos-Bajos del Balsamar, Bajitos de la Laguna-Cordón Grande y Santa María-Los Llanos de Zintapala, pertenecientes al municipio de Tecpan de Galeana.

“La transformación inicia desde la comunidad más alejada. Si no atendemos a las comunidades, no estamos atendiendo la problemática real del pueblo guerrerense; hay muchas comunidades que estaban en el abandono. Hoy esas comunidades son atendidas de manera integral”, expresó.

¡Tecpan de Galeana estrena caminos artesanales! 🛣️ Con una inversión de 9.75 mdp entregamos la vía Santa María–Zintapala, obra de 1.5 kilometros que conecta a comunidades y abre oportunidades para todas y todos.



También compartimos los avances en obra pública para el municipio:… pic.twitter.com/EtmTtx2xrk — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 9, 2026

Ante los habitantes de este municipio, Evelyn Salgado dijo que hay un gran compromiso para seguir promoviendo las obras necesarias para el desarrollo, a través de caminos artesanales, carreteras, puentes, acciones de agua potable, saneamiento básico, salud, entre muchas otras. Señaló que seguirán trabajando en otros proyectos que son fundamentales para el bienestar de Tecpan y de la Costa Grande.

“Este camino artesanal va más allá de entregar nada más un camino, es hablar de transformación, de que cuando se quiere, se puede”, puntualizó.

Salgado Pineda también anunció que, como parte de esta visión de transformación, para este año se tiene contemplada la realización de diversas acciones de impulso a la conectividad, el desarrollo y particularmente, el poder acercar los servicios a la población.

Por ello, refrendó su compromiso de entregar a la población buenos resultados y agregó: “Cada obra que iniciemos, la tenemos que entregar al cien por ciento. No vamos a dejar cosas a medias, ni vamos a dejar pedazos de obra; se van a entregar obras buenas y de calidad y al cien por ciento, como debe de ser”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel, explicó que este camino artesanal que conecta a Santa María-Los Llanos de Zintapala, cuenta con pavimentación con concreto hidráulico, empedrado, cunetas, muros de contención, señalamiento, entre otros.

“Elementos que permiten una infraestructura duradera y funcional para quienes la utilicen, pero más allá de las características técnicas de este camino, representa algo mucho más grande; representa un acceso digno de comunidades, el traslado de familias, el impulso a la economía local y a la conexión de historias que hoy encuentran una ruta más justa para avanzar”, añadió la funcionaria.

Como parte de este trabajo conjunto, el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, informó que para este año, se tiene programada una inversión cercana a los 31 millones de pesos para la pavimentación del camino que va de la carretera Acapulco-Zihuatanejo a Guayabillo, así como la intervención en la carretera La Zarza-Playa Carrizal, con recursos por 5.2 millones de pesos; trabajos en el tramo Arroyo Frío-Cordón Grande, con una inversión de 20 millones de pesos y la rehabilitación de Los Llanitos-Santa María, con una meta de intervención en 4.5 kilómetros.

En lo que respecta a obra hidrosanitaria, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix indicó que desde el inicio de la administración, se han puesto en marcha diversas acciones, como la obra de saneamiento en Tetitlán; intervenciones diversas en Tenexpa; obras de reforzamiento en el sistema de captación de agua de Santa Rosa de Lima, así como en San Luis La Loma; acciones de agua potable en Arroyo La Ordeña, sólo por mencionar algunas.

En nuestra gira por la #CostaGrande, llegamos a Tecpan de Galeana para entregar el camino artesanal Santa María–Zintapala 🛣️✨



Una obra que conecta, acerca y transforma la vida de nuestro pueblo. Aquí los detalles 👇 pic.twitter.com/k75WMraRtt — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 10, 2026

En tanto, la presidenta municipal, Alba Iris Soberanis Hernández, agradeció el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado, quien destacó todas las acciones que se han puesto en marcha en este municipio.

“Estos caminos llevan el sudor y cansancio, tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo, el orgullo de esta comunidad, que pusieron su mano de obra y su mejor esfuerzo, para transformar su entorno”, destacó.

A nombre de los beneficiarios, el comisario Gregorio Reséndiz Moreno expresó el agradecimiento por la consolidación de este esfuerzo conjunto.

Asistieron a este evento, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el director general del Centro SICT Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca, así como funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno y pobladores.

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MSL