Respalda Gobierno de Guerrero postura de Ayuntamiento de Acapulco de no permitir eventos masivos sin orden como el Acamoto

El Gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, brinda respaldo y apoyo a la postura y las acciones que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, emprenda, en relación a la no permisión de eventos que hagan apología del delito y concentraciones masivas que fomenten el desorden y la violencia, como el denominado Acamoto.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, indicó que están a la espera de que la alcaldesa Abelina López dé a conocer en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, las acciones que como municipio emprenderán para brindarles total apoyo y respaldo.

“Con mucho gusto las vamos a respaldar como lo hemos hecho en otros momentos; desde el gobierno del estado de Guerrero, y desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, siempre nos hemos sumado a los gobiernos municipales y sobre todo al gobierno de Acapulco, en donde hay un estrategia muy bien definida, porque es un municipio de atención prioritaria, no nada más para el gobierno del estado de Guerrero sino también para el gobierno de México”, indicó el funcionario estatal.

Destacó que Acapulco ha sido un municipio de atención prioritaria tanto para el gobierno estatal como federal; los cuales han procurado el trabajo coordinado para el beneficio del puerto; prueba de esto, es el buen resultado de la temporada vacacional de Semana Santa, el cual fue de éxito total.

Finalmente, Rodríguez Cisneros hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades de todos los municipios, para sumarse a la iniciativa que se impulsa desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, de no fomentar acciones, eventos y reuniones que generen violencia y/o hagan apología del delito.

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FGR