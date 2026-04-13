‘Vengan al puerto, pero no al Acamoto’: CCE Guerrero respalda cancelación de evento

El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero (CCE) respaldó la cancelación del Acamoto 2026 y llamó a los turistas a no hacer caso a convocatorias apócrifas, así como a acudir al puerto de Acapulco para disfrutar de un turismo responsable y seguro.

A través de un comunicado, el CCE Guerrero respaldó la cancelación de la edición 2026 del Acamoto, y reconoció la actuación de autoridades de los tres niveles de Gobierno al no permitir la realización de un evento que, en su consideración, representa “un riesgo para la integridad de los asistentes”.

“Reconocemos ampliamente la responsabilidad mostrada por los tres niveles de gobierno, les agradecemos al Gobierno municipal de Acapulco, al Gobierno del estado de Guerrero y al Gobierno de México su correcta decisión que apoyamos totalmente”, dice el CCE en el comunicado.

Recordó que el Acamoto es un evento que “ha generado preocupaciones legítimas en el sector empresarial”, debido, aclaró, a situaciones de vandalismo, pérdidas materiales millonarias en tiendas de conveniencia y daños en inmuebles de la zona costera.

Tras la decisión de las autoridades de cancelar el Acamoto 2026 por carecer de permisos oficiales y por representar un riesgo para la integridad de los asistentes y habitantes, reconocemos ampliamente la responsabilidad mostrada por los tres niveles de Gobierno, les agradecemos… pic.twitter.com/Y0ih5pdTL7 — Consejo Coordinador Empresarial Gro (@CCEGRO_oficial) April 11, 2026

En este sentido, aseguró que el respaldo a la prohibición del evento no es un “llamado al bloqueo comercial” ni a la “exclusión”, sino a la colaboración para que Acapulco siga siendo un destino “seguro y atractivo”.

“Nuestro llamado NO es al bloqueo comercial per se, ni a la exclusión. Nuestro llamado es a la colaboración entre empresarios, autoridades y sociedad civil para garantizar que Acapulco siga siendo un destino seguro y atractivo”, se lee en el comunicado.

En este sentido, el CCE Guerrero llamó a los turistas a que “vengan a Acapulco, pero NO al Acamoto”. Además, subrayó que el evento no cuenta con los permisos necesarios, por lo que cualquier convocatoria al mismo es extraoficial, y representa un riesgo a la integridad de los turistas.

“Disfruten del puerto, pero en actividades seguras, ordenadas y formales. Acapulco ofrece a sus visitantes mucho más que un solo evento: pueden disfrutar de nuestras playas tradicionales [...] recorridos culturales, vida nocturna, turismo de reuniones y una amplia oferta hotelera para todos los presupuestos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, el CCE aseguró que la cancelación del Acamoto permite “redirigir la conversación hacia lo verdaderamente importante: fortalecer la actividad turística responsable, promover el respeto entre visitantes y residentes, y proteger los empleos generados por nuestro sector”.

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