Sufre Tabasco crisis por choque entre La Barredora y el CJNG: 9 decapitados

La crisis de seguridad con violencia extrema se recrudeció en la última semana en Tabasco, después de que se incrementaron los casos de decapitación de personas debido al choque entre los grupos delictivos La Barredora y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ayer fueron hallados en hieleras restos humanos mutilados de dos personas en el municipio de Centro (Villahermosa), con lo que en la entidad se contabilizan ya nueve personas decapitadas en lo que va de 2026, cuatro de cuyos casos tuvieron lugar en los últimos seis días.

El Dato: DESDE EL PUNTO de vista del experto Víctor Sánchez, el reto que tiene Javier May es generar una limpieza en el sistema de seguridad en su conjunto, “que no ha logrado”.

La mañana del lunes, los restos humanos fueron localizados a la altura de Macultepec, además de que también fue encontrado un cuerpo con signos de violencia y tortura en la ranchería Plátano y Cacao, ambos en el municipio de Centro, cuya cabecera municipal es la capital estatal Villahermosa.

Medios locales reportaron que en las hieleras fueron localizadas dos cabezas humanas, mientras que en bolsas de color negro se encontraban partes de personas, sin que se supiera la cantidad, además de que había cartulinas con mensajes amenazantes suscritos por el grupo criminal La Barredora, el cual se atribuyó el crimen.

Apenas el viernes pasado, La Razón publicó estimaciones de especialistas, en las que hacen referencia al recrudecimiento de acciones violentas en la entidad, derivado de la ruptura entre La Barredora y el CJNG, que antes operaron en alianza.

El Tip: EL LÍDER estatal del PRD, Rafael Acosta, dijo que el “terror” regresó a Tabasco y cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad local.

Hasta ahora, el gobierno estatal del morenista Javier May Rodríguez ha guardado silencio sobre la agudización de las acciones violentas perpetradas por el crimen organizado.

En la ranchería Plátano y Cacao, los pobladores dieron aviso a la policía sobre un bulto abandonado a orillas de la carretera, envuelto en una sábana. Luego confirmaron que se trataba de una persona.

El domingo pasado, en la colonia Tamulté Sabina, en Villahermosa, fueron localizados restos humanos dentro de una bolsa negra sobre la vía pública.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió sobre la calle principal, a la altura de la lavadora de autos Jye Car, donde vecinos de la zona alertaron a las autoridades mediante una denuncia.

En el sitio, las autoridades confirmaron la localización de una bolsa de plástico que contenía restos humanos, lo que derivó en la implementación de un operativo con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Estos hechos se suman a los ocurridos el pasado 7 de abril, cuando fueron localizadas dos personas ejecutadas y decapitadas, en comunidades de los municipios de Centro y de Nacajuca.

En Nacajuca, un hombre fue mutilado y tirado en un camino vecinal que conduce a la ranchería Zapote, y cerca del cadáver quedó un escrito donde se alcanzaba a leer una serie de amenazas.

La víctima presentaba signos de tortura y sus restos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

La escalada de violencia extrema comenzó hace menos de dos meses, el 21 de febrero, en el municipio de Centro, cuando un adolescente de entre 12 y 15 años fue encontrado degollado y abandonado en una zona rural.

Su cuerpo fue hallado durante la mañana de ese día, a la orilla de la carretera hacia la ranchería Río Viejo, acompañado por un mensaje intimidatorio firmado por el CJNG. Hasta ahora, las causas del asesinato del menor no han sido aclaradas por las autoridades.

Cuatro días después, el 25 de febrero, se reportó el segundo caso de decapitación en la ranchería Acachapán y Colmena primera sección, de la misma capital estatal, donde fue abandonada una cabeza con el mismo modus: una nevera de unicel junto a una cartulina con amenazas escritas al grupo contrario.

El tercer caso se dio el 4 de marzo. Ese día el hallazgo del cadáver ocurrió en la colonia La Manga 1 de Centro, y el 5 de marzo tuvo lugar un cuarto caso de mutilación en el ejido Marín, del municipio de Cunduacán.

A finales de marzo fue localizada la quinta víctima de ejecución con las mismas características y la misma operación de los grupos rivales: Su cabeza estaba en una hielera de unicel, junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez de Centro, con un cartel con amenazas contra varios civiles.

El viernes pasado, este diario dio a conocer que durante el primer bimestre del año se han dado 20 casos de evasión de reclusos, la cifra más alta en siete años y equivalente a todos los que se habían presentado durante cinco años juntos, en el periodo 2020-2024.

La explicación a este fenómeno, en opinión del especialista en temas de seguridad Víctor Sánchez, es que hay una disputa CJNG-La Barredora y ambas facciones están en la búsqueda de sicarios en los centros penitenciarios.

En su consideración, el gobernador Javier May “tiene el enemigo en casa y esto se puede deber a dos motivos: el primero es incapacidad; el segundo es complicidad. Los dos son, al final de cuentas, graves”, anotó el especialista.

Suma Bermúdez un tercer proceso, ahora por desvíos

› Por Alan Gallegos

HERNÁN BERMÚDEZ, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado por encabezar el grupo delictivo La Barredora, fue vinculado ayer a un tercer proceso penal, esta vez por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Apenas el 5 de abril pasado, el exfuncionario recibió la misma medida por el delito de desaparición forzada de personas.

Al exsecretario le fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco dio a conocer que el juez de control resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir de dos a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso.

De igual manera, señaló que se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto, para que se inicie formalmente el juicio en su contra.

En septiembre de 2025, Bermúdez Requena también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

EL EXSERVIDOR, al tomar en Paraguay vuelo a México, en septiembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

En aquella ocasión, el acusado compareció ante el juez de la capital tabasqueña de manera virtual, desde el penal de El Altiplano, localizado en el Estado de México, donde quedó recluido el pasado 18 de septiembre luego de ser expulsado de Paraguay, país en el que se había escondido para evitar su captura.

La gestión de Bermúdez al frente de la policía tabasqueña estuvo marcada por problemas de inseguridad en el estado, especialmente en zonas como Villahermosa.

Además, de acuerdo con la filtración masiva de información confidencial conocida como Guacamaya Leaks, Bermúdez sería el principal líder del grupo criminal conocido como La Barredora.

De acuerdo con la información disponible y de inteligencia, La Barredora opera principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y por reportes de detenciones, también en Puebla. En el caso de Tabasco tiene influencia en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.