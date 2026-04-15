Detienen a dos hombres con más de 20 millones de pesos en efectivo en Ahome, Sinaloa

Detenidos con más de 20 millones de pesos en efectivo en Sinaloa.

Autoridades federales y estatales detuvieron a dos hombres que transportaban más de 20 millones de pesos en efectivo en el municipio de Ahome, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el aseguramiento ocurrió sobre la carretera México 15, en un punto de revisión militar ubicado a la altura de la comunidad “El Desengaño”, en los límites entre Sinaloa y Sonora.

En el sitio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron una inspección al vehículo de una empresa de seguridad privada en el que viajaban dos hombres.

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El dinero era trasladado en la cajuela y, al no poder acreditar su legal procedencia, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Por separado, en su informe de acciones relevantes del 14 de abril, el Gabinete de Seguridad precisó que se aseguraron 25 millones de pesos en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, distribuidos en seis bolsas de plástico transparentes, algunas con la leyenda “valores”.

En el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “El Desengaño”, el Grupo Interinstitucional detuvo a dos civiles con más de 20 mdp que no pudieron comprobar



Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad… pic.twitter.com/Ys1WNBINy6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) April 15, 2026

El portal Luz Noticias identificó a los detenidos como Ismael “V” y Samuel “S”, quienes habrían salido de la Ciudad de México con dirección a Hermosillo, Sonora.

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cehr