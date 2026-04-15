Tras intensa búsqueda

Hallan a cuatro adolescentes desaparecidas en Zamora, Michoacán

Tras seis días sin comunicación, la Fiscalía de Michoacán localizó a las adolescentes en la carretera Sahuayo-Zamora; ya reciben atención integral y resguardo

Aspecto de una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán.
Aspecto de una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que fueron localizadas sanas y salvas las cuatro menores que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Zamora, tras perderse comunicación con ellas desde el pasado 8 de abril, siendo reportada su desaparición ante las autoridades el día 10.

Se trata de Melanie Guadalupe “N”; Naomi Nicole “N”; Luna Hiromi “N” y Estefanía Elvira “N”, quienes fueron ubicadas sobre la carretera Sahuayo-Zamora, mediante acciones implementadas por el personal de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la FGE.

Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda.
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda. ı Foto: FGE Michoacán
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda.
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda. ı Foto: FGE Michoacán

Las adolescentes ya se encuentran bajo resguardo y reciben atención institucional integral, garantizando en todo momento la protección de su integridad y derechos.

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La FGE continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos, por lo que la información será ampliada a la brevedad.

Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda.
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda. ı Foto: FGE Michoacán
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda.
Localizan a jóvenes en Michoacán tras labores de búsqueda. ı Foto: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de actuar de manera inmediata y coordinada para la localización de personas desaparecidas, con pleno respeto a los derechos de las víctimas.

am

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