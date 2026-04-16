Conmemoran el Bicentenario de la Constitución Política de Guanajuato.

En el marco de la Sesión Solemne realizada en el Congreso del Estado, los tres poderes públicos de Guanajuato participaron en la conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado, un momento histórico que permitió reconocer el papel de este documento como fundamento del Estado de Derecho y como guía para la construcción de instituciones sólidas al servicio de la ciudadanía.

Hace dos siglos, Guanajuato dio un paso decisivo al promulgar su primera Constitución, documento que estableció la división de poderes, reconoció derechos fundamentales y sentó las bases de un orden jurídico sustentado en la ley, la justicia y la voluntad popular, principios que continúan vigentes en la vida pública del estado.

Durante esta conmemoración, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la Constitución representa el pacto social que ha permitido a Guanajuato consolidar un Estado de Derecho firme, donde las instituciones actúan con responsabilidad y en respeto a la ciudadanía.

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“La convicción de que los retos sociales se resuelven desde la ley, desde el orden y desde el Estado de derecho, es el primer gran legado que nos dieron quienes dieron forma a Guanajuato”, enfatizó la Gobernadora.

La titular del Ejecutivo señaló que el respeto a la Constitución y a la división de poderes es la base de una democracia sólida y de un gobierno cercano a la gente, en el que el ejercicio del poder implica responsabilidad y apego permanente a la ley.

“El poder no es un privilegio, es una responsabilidad que se ejerce en nombre de la gente y junto con la gente”, dijo la Mandataria Estatal.

Por su parte, la magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, resaltó que la promulgación de la Constitución en 1826 marcó el inicio de un sistema jurídico que permitió consolidar el federalismo y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Hace 200 años, Guanajuato tomó una decisión que marcó su historia al construir su camino desde la ley y el Estado de Derecho. 🇲🇽



Hoy en la Sesión Solemne por el Bicentenario de nuestra Primera Constitución, recordamos que este documento es la voz viva que protege derechos, que… pic.twitter.com/OvzKcrlp2e — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 16, 2026

Destacó que, desde su origen, la Constitución estableció principios esenciales como la igualdad ante la ley y el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, sentando las bases del acceso a la justicia en la entidad.

“Quienes integramos el Poder Judicial reconocemos que desde nuestra génesis tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, resolviendo con apego a derecho, de manera pronta, completa e imparcial”, mencionó Camacho Patlán.

Añadió que cada decisión judicial impacta en la vida de las personas, por lo que el actuar institucional debe sostenerse siempre en el imperio de la ley y en la vocación de servicio hacia la sociedad.

La diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta del Congreso del Estado, señaló que la Constitución representa el acuerdo fundamental que dio origen a la vida pública de Guanajuato y que, a 200 años de su promulgación, continúa siendo el marco que orienta el trabajo legislativo y la convivencia social.

Recordó que el Congreso declaró el año 2026 como el Año del Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado de Guanajuato, con el propósito de reconocer el legado de quienes construyeron los cimientos institucionales de la entidad y fortalecer la vida democrática.

En esta Sesión Solemne participaron Diputadas y Diputados; integrantes del Gabinete de la Gente; Presidentes Municipales; jóvenes estudiantes y ciudadanía.

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JVR