Fuerte accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 personas lesionadas

Una unidad del trolebús se impactó durante la mañana de este jueves contra una estructura en el municipio de Chalco, Estado de México, provocando no solo caos vial, sino también una amplia movilización de servicios de emergencia.

El incidente ocurrió sobre Avenida Solidaridad, a la altura del ingreso a la estación La Covadonga, correspondiente a la Línea 11 de la Red de Trolebús que va desde Santa Marta hasta Chalco. De acuerdo con la información oficial del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), el vehículo colisionó contra un poste de la vía.

Tras el choque, al menos 20 personas fueron trasladadas de manera preventiva a centros médicos para su valoración. De forma preliminar, las autoridades indicaron que ninguna presenta lesiones que comprometan su integridad.

En la zona se desplegó un operativo con personal de emergencia, incluyendo al menos cuatro ambulancias que brindaron atención a los usuarios afectados. El área fue acordonada mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad involucrada.

ACCIDENTE EN EL TROLEBUS ELEVADO DEJA VARIOS HERIDOS



Una unidad del trolebús elevado se impactó contra la estación Covadonga, en Chalco, Estado de México, generando movilización inmediata de cuerpos de emergencia .



De acuerdo con los primeros reportes, varias personas… pic.twitter.com/Fel7MRSqZ5 — México Ahora (@AhoraMex) April 16, 2026

El operador del trolebús fue presentado ante las autoridades correspondientes con el fin de determinar responsabilidades, mientras que el servicio continuó con marcha de seguridad durante la atención del incidente.

El STE informó que dará seguimiento a la evolución de las personas lesionadas, además de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del accidente.

Aunque versiones de usuarios apuntan a posibles irregularidades en la conducción o maniobras para evitar obstáculos en la vía, hasta el momento no existe una causa oficial confirmada.

Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones de atención y supervisión para garantizar la seguridad en el servicio de transporte.

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LMCT