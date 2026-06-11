Marina destruyen explosivos y granadas asegurados en Tabasco

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) destruyó en el municipio de Centla, Tabasco, decenas de artefactos explosivos y granadas que habían sido asegurados durante un operativo realizado el pasado 25 de mayo en Villahermosa.

La acción se llevó a cabo en instalaciones de la Quinta Región Naval ubicadas en el puerto de Frontera, municipio de Centla, donde elementos navales realizaron la desactivación y posterior destrucción del material bajo protocolos de seguridad establecidos.

De acuerdo con la dependencia, en el operativo participaron autoridades federales y estatales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, quienes colaboraron en las labores que permitieron localizar y asegurar los explosivos.

Sin embargo, la Semar presenta una diferencia en las cifras. En una parte del documento se indica que fueron destruidos 41 artefactos explosivos improvisados y cuatro granadas, mientras que más adelante refiere la “desactivación y detonación de 45 artefactos explosivos improvisados (AEI) y cuatro granadas”.

Marina elimina artefactos explosivos asegurados en Centla, Tabasco ı Foto: Semar

Los artefactos destruidos formaban parte del material decomisado durante un cateo realizado el 25 de mayo en un inmueble del fraccionamiento Deportiva, en el municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa. La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía General de la República con apoyo de corporaciones federales y estatales.

Durante aquella intervención fueron asegurados 45 artefactos explosivos artesanales, cuatro granadas, 99 cargadores de distintos calibres, 19 cartuchos útiles y tres placas balísticas.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por el presunto delito de almacenamiento de material explosivo, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La operación contó con la participación de elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y personal de Protección Civil.

La Secretaría de Marina señaló que mantiene acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de disminuir las capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos.

Asimismo, la institución aseguró que estas acciones buscan contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y combatir actividades ilícitas que afectan la seguridad y el bienestar de las familias tabasqueñas.

Durante las autoridades no reportaron personas detenidas relacionadas con la destrucción del material, ya que los explosivos habían sido puestos previamente a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL